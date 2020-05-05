Коровье vs растительное: какое молоко лучше пить. Полезные свойства

Растительное молоко первоначально использовалось в качестве альтернативы коровьему только по клиническим или диетическим причинам. Однако сейчас оно все чаще появляется на наших столах.

Но стоит отметить, что неправильно называть этот продукт молоком, поскольку речь идет о напитке, полученном из различных источников, таких как соя, рис, кокос, миндаль, овес или фундук. Очевидно, это указывает на различия как в органолептических характеристиках, так и в пищевых свойствах, рассказывает giallozafferano.it.

Когда отдавать предпочтение растительному молоку

Растительное молоко ошибочно считают более питательным для нужд взрослого, чем коровье молоко. На самом деле, исходя из предположения, что в обоих случаях это не основные продукты питания, было бы полезно отдать предпочтение потреблению растительного молока при наличии:

- непереносимости лактозы или хронических воспалительных заболеваний кишечника;

- диареи различной природы;

- аллергии на молочные белки;

- гиперхолестеринемии.

Как выбрать

Первый шаг к осознанному выбору – еще раз взглянуть на этикетку. Каждый тип растительного молока имеет разные ингредиенты и питательную ценность.

Читая этикетку, обратите внимание на:

- происхождение исходной крупы или бобовых (всегда предпочитайте продукты BIO);

- наличие натрия;

- добавление сахара (какого и в каких количествах);

- наличие растительных масел;

- добавление дополнительных стабилизаторов или усилителей вкуса;

- возможное добавление витаминов и минералов.

На данный момент просто нужно выбрать молоко, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Соевое молоко

Это самая потребляемая альтернатива коровьему молоку. Учитывая богатство белка (не менее 3 г на 100 г) и низкое содержание углеводов (0,8-3 г на 100 г), оно также используется в протоколах питания и среди спортсменов. Если не понравится вкус, его можно легко замаскировать добавлением кофе или какао. Переваримость у него достаточно хорошая. Риск аллергии остается высоким у предрасположенных людей. Как правило, противопоказан пациентам с предшествующей историей эндокринных патологий.

Рисовое молоко

Несмотря на низкую калорийность, оно отличается от соевого молока меньшим содержанием белка и большим количеством углеводов (даже достигает 9-10 г на 100 г). Обладая мягким и сладким вкусом, оно хорошо переносится теми, кто страдает от рефлюкса и желудочно-кишечных заболеваний, а также подходит людям с целиакией. Обладая отличной переносимостью, но плохой питательной ценностью, оно часто обогащается минералами и витаминами.

Овсяное молоко

Оно находится между соевым и рисовым молоком с точки зрения наличия углеводов и белков. Учитывая нейтральный вкус, его можно использовать для приготовления как сладких, так и соленых рецептов. Овсяное молоко обладает отличной кишечной переносимостью, но, в отличие от рисового или соевого, не может быть использовано людьми с целиакией. Такое молоко часто ароматизируется, а также обогащается минералами и витаминами.

Кокосовое молоко

Это один из самых калорийных сортов растительного молока из-за количества жира, которое превышает 15 г на 100 г. Учитывая низкое содержание углеводов, кокосовое молоко высоко ценится как за его тропический вкус, так и за насыщающее действие. Оно успешно используется в определенных диетических режимах, например, в кетогенной диете.

Молоко из миндаля, фундука и грецкого ореха

В эти напитки обычно добавляют сахар, чтобы сделать вкус более приятным. Однако по питательной ценности, аналогичной овсяному молоку, и большему количеству жиров, они оказывают более сильное аллергенное действие, чем другие виды молока.

Коровье молоко: можно или нет?

Коровье молоко, которое часто критикуют, несомненно, является одним из бесспорных составляющих наших завтраков. Присутствие белков с высокой биологической ценностью, витамина B12, кальция и следов витамина D, делает его полноценной пищей, хотя и не обязательной. Оно хорошо переносится в первые годы жизни, когда присутствие фермента лактазы, ответственного за переваривание молочного сахара, находится в максимальных концентрациях. В зрелом возрасте его часто хуже переносят и поэтому заменяют другими напитками.

Подтверждая свою незаменимость, коровье молоко является хорошим продуктом для пищевых потребностей взрослого человека, если его правильно вводить в рацион – с частотой от 2 до 4 раз в неделю.

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