Коронавирус: врач рассказал, как снизить риск заражения при покупке продуктов

В период карантина и вынужденной изоляции стоит обратить внимание на ряд моментов, которые могут существенно снизить вероятность заражения коронавирусом при покупке продуктов.

Об этом в соцсети Facebook сообщила врач-диетолог Марина Павленко.

Диетолог определила четыре важных пункта, на которые стоит обратить внимание при покупке продуктов: упаковка, доставка готовой еды, очистка фруктов, размер магазина.

Чтобы минимизировать риск заражения, в период карантина стоит отказаться от покупки рассыпных круп и кондитерских изделий. Врач советует покупать продукты, которые уже упакованы, так как это существенно снижает вероятность контакта продуктов с большим количеством людей.

"Необходимо исключить покупку любых продуктов в неупакованном виде. Неважно что это: макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, сладости, хлебобулочные изделия. Вы не знаете кто и в каком виде контактировал с данными продуктами и соблюдали ли они правила безопасности", - заявила диетолог.

Следующим важным моментом диетолог назвала отказ от доставки готовой еды.

"Я рекомендую отказаться от доставки еды в готовом виде на период карантинных мероприятий. Вы не можете знать в каких условиях их готовили, был ли здоров повар, как он соблюдал технику безопасности и т.д", - заявила Павленко.

Количество потребляемых овощей и фруктов, по словам врача, на период эпидемии ограничивать нельзя, однако их нужно тщательно обрабатывать и очищать, лучше кожуру снимать.

Также врач посоветовала обратить внимание на размер торговых точек, в которых вы совершаете покупку и отказаться от покупок в крупных магазинах в пользу более мелких.

"И конечно же предпочитайте покупать еду в маленьких магазинах, а не в крупной сети, так количество возможных Ваших контактов и товаров магазина с инфицированными людьми будет минимизировано", - подытожила диетолог.

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