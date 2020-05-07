Коронавирус: стало известно, как можно противостоять инфекции

Для того, чтобы организм человека мог противостоять инфекции, в рационе должны присутствовать определенные продукты, содержащие очень важный минерал.

Об этом на странице в Facebook написала врач-диетолог Светлана Фус.

"О витаминах и минералах мы преимущественно вспоминаем, когда не очень хорошо чувствуем, отмечаем потерю сил, снижение работоспособности. И многие делают ставку на прием витаминно-минеральных препаратов, вместо того, чтобы обратить внимание на свое питание. Мы, прежде всего, ищем эффективные способы защиты от инфекций, стараемся не болеть. К сожалению, ошибочно считать, что можно пренебречь ежедневным рационом и думать, что легко заполним дефицит нутриентов и защитим себя только глотая всевозможные добавки и поливитамины. Так это не работает", – отметила диетолог.

По словам врача, ключ к хорошему самочувствию и укреплению иммунитета прост – здоровый образ жизни и сбалансированное питание, богатое натуральными витаминами и минералами.

"Недели здорового полноценного питания не хватит, чтобы улучшить иммунную систему, и прием препаратов за короткий срок эту проблему тоже не решит. Иммунная система требует ежедневного обеспечения необходимыми компонентами. А такие условия создает только ежедневное адекватное сбалансированное питание.

Если же говорить о минералах, то среди них особенно важным и незаменимым для иммунитета является цинк. Он второй по распространенности после железа элемент в организме", – отметила врач, добавив при этом, что в рационе обязательно должны быть продукты, богатые цинком.

Низкий уровень цинка приводит к снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению массы лимфатических узлов, тимуса и селезенки и к нарушениям функционирования лимфоцитов. В результате – снижается общий уровень сопротивления организма инфекционным заболеваниям. По словам врача, научно доказано, что при достаточном уровне цинка в организме, простуда протекает легче, а выздоровление наступает быстрее.

"Кроме иммунной защиты, именно этот микроэлемент участвует во многих реакциях ферментов, регулирует половое созревание и рост клеток. Он влияет на здоровье нашей кожи, волос и ногтей. Жизненно необходим для синтеза белка коллагена, имеет противоварикозное действие. При дефиците цинка может снижаться чувство вкуса, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери", – подчеркнула врач.

Одной из основных причин дефицита цинка может быть неправильно составленный рацион.

Избыток зерновых, хлебных злаков в рационе. Цинк в этих продуктах малодоступен для организма, так как там содержатся фитаты, которые уменьшают его абсорбцию (всасывание). Особенно важно это знать вегетарианцам.

Частое употребление алкоголя, сочетание продуктов, богатых цинком, с молочными продуктами, с отрубями и клетчаткой, злоупотребление продуктами с высоким содержанием простых сахаров – сладостями, газированными напитками, фруктовыми напитками – также снижают всасывание цинка.

Как избежать дефицита цинка?

Для этого, по словам врача, пища должна включать достаточное количество продуктов, богатых этим минералом. Причем принимать надо не один продукт в большом количестве раз в неделю, а регулярно включать в рацион разнообразные источники цинка. "Поддерживайте его ежедневное поступление – депо цинка в организме нет. Важно, чтобы было достаточно белка животного происхождения, без него усвоение цинка резко снижается. Поэтому пища не должна быть только растительной и углеводной. Суточная потребность цинка для взрослых – 10-12 мг", – отметила диетолог.

Богатейшие источники цинка из расчета на 100 г продукта

печень говяжья – 5 мг, что составляет 45% от суточной нормы,

твердый сыр – 4,7 мг, что составляет 42% от суточной нормы,

говядина – 4,3 мг, что составляет 39% от суточной нормы,

овсяная крупа – 2,5 мг, что составляет 25% от суточной нормы,

дикий рис – 5,9 мг, что составляет 50% от суточной нормы,

куриная грудка – 2 мг, что составляет 18% от суточной нормы,

чечевица – 5 мг, что составляет 45% от суточной нормы.

Врач также напомнила, как важно, чтобы ежедневное меню было разнообразным и правильно сочеталось. "Так мы сможем поддерживать уровень цинка в организме на должном уровне, избежим недостатка ключевого микроэлемента и этим поддержим иммунитет", – подчеркнула Фус.

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