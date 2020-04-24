Не только лишний вес: врач назвал еще одну опасность калорийных продуктов
Неправильно составленное меню и избыток калорийной пищи, могут привести не только к набору лишнего веса, но и спровоцировать состояние депрессии.
Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.
По словам врача, нам хочется чего-то вредного, жирного, калорийного и получая эту пищу, мы действительно испытываем удовольствие. Но это удовольствие очень кратковременное.
"Наш организм всегда требует сератонин, он всегда хочет получать "гормон счастья". Нам хочется чего-то вредного, жирного, калорийного и получая эту пищу, мы действительно испытываем удовольствие. Но это удовольствие очень кратковременное и практически сразу после приема пищи наступает подавленное состояние. Но эта проблема существовала задолго до вируса", - отметил диетолог.
Антонюк подчеркнул, что депрессия наступает не из-за продуктов, а из-за осознания того, что с этими продуктами мы получили лишние, ненужные калории.
По словам диетолога, весенняя депрессия обычно носит массовый характер.
"Более того, весенняя депрессия обычно носит массовый характер хотя бы потому, что к весне мы все ходим с так называемыми "спасательными кругами" на талии. Любой лишний вес - это серьезная причина для плохого настроения и для недовольства своим внешним видом", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что любой лишний вес - это серьезная причина для плохого настроения и для недовольства своим внешним видом.
По словам Антонюка нельзя сказать, что продукты сами по себе провоцируют подавленное состояние. Это состояние - это лишь следствие приема калорийных продуктов.
"Проблема зависимости человека от калорийной пищи - это вечная проблема. Одни потребляют большой объем пищи, другие предпочитают калорийную пищу, что-то жирное или сладкое. Но независимо от предпочтений, абсолютное большинство имеет пищевую зависимость", - отметил врач.
По словам врача у каждого могут быть индивидуальные причины, влияющие на появление лишнего веса, но дело не в карантине и не в вирусе.
Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.
С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.