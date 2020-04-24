Не только лишний вес: врач назвал еще одну опасность калорийных продуктов

Неправильно составленное меню и избыток калорийной пищи, могут привести не только к набору лишнего веса, но и спровоцировать состояние депрессии.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам врача, нам хочется чего-то вредного, жирного, калорийного и получая эту пищу, мы действительно испытываем удовольствие. Но это удовольствие очень кратковременное.

"Наш организм всегда требует сератонин, он всегда хочет получать "гормон счастья". Нам хочется чего-то вредного, жирного, калорийного и получая эту пищу, мы действительно испытываем удовольствие. Но это удовольствие очень кратковременное и практически сразу после приема пищи наступает подавленное состояние. Но эта проблема существовала задолго до вируса", - отметил диетолог.

Антонюк подчеркнул, что депрессия наступает не из-за продуктов, а из-за осознания того, что с этими продуктами мы получили лишние, ненужные калории.

По словам диетолога, весенняя депрессия обычно носит массовый характер.

"Более того, весенняя депрессия обычно носит массовый характер хотя бы потому, что к весне мы все ходим с так называемыми "спасательными кругами" на талии. Любой лишний вес - это серьезная причина для плохого настроения и для недовольства своим внешним видом", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что любой лишний вес - это серьезная причина для плохого настроения и для недовольства своим внешним видом.

По словам Антонюка нельзя сказать, что продукты сами по себе провоцируют подавленное состояние. Это состояние - это лишь следствие приема калорийных продуктов.

"Проблема зависимости человека от калорийной пищи - это вечная проблема. Одни потребляют большой объем пищи, другие предпочитают калорийную пищу, что-то жирное или сладкое. Но независимо от предпочтений, абсолютное большинство имеет пищевую зависимость", - отметил врач.

По словам врача у каждого могут быть индивидуальные причины, влияющие на появление лишнего веса, но дело не в карантине и не в вирусе.

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