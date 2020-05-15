Коронавирус и расстройства пищевого поведения: кто в зоне риска

Изоляция, вызванная распространением коронавируса, стала особенно сложной для людей, которые страдают расстройствами пищевого поведения – увеличился риск рецидивов и ухудшения симптомов.

Три наиболее распространенных вида расстройств: анорексия, булимия и переедания. Это проблема общественного здравоохранения, которую трудно лечить в нормальных условиях, а тем более во время пандемии, учитывая, что многие службы приостановили деятельность. Чтобы обратить внимание на эту проблему, Высший институт здоровья в Италии опубликовал исследование о расстройствах пищевого поведения в период COVID-19, сообщает ilfattoalimentare.it.

Карантин, наложение жестких ограничений на движение или другие ситуации, возникшие в последние месяц – все это повлияет на людей, страдающих расстройствами пищевого поведения. Например, страх заражения может быть связан с ощущением потери контроля. Те, кто страдает анорексией или булимией, попытаются компенсировать это путем дальнейшего увеличения ограничений на питание. Напротив, то же чувство способно увеличить неконтролируемые приемы пищи у людей, страдающих перееданием.

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Ограничения физической активности могут увеличить страх набрать вес, а кладовые, заполненные едой, приведут к росту ограничений к питание или механизмам экстремального контроля веса. Если говорить о психологических последствиях изоляции, пандемического стресса и вынужденного сосуществования с членами семьи, все это может поспособствовать возникновению расстройств даже у тех, кто никогда раньше не проявлял симптомов.

В дополнение к возможным рецидивам и ухудшению ситуации, люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, подвергаются повышенному риску заражения. Недоедание, ограниченные запасы жира в организме и нарушение работы кишечника – это те факторы, которые негативно влияют на способность организма и иммунной системы бороться с инфекциями.

Кроме того, люди с этими расстройствами часто испытывают метаболические и электролитные дисбалансы, которые увеличивают риск дыхательной и сердечной недостаточности, а также более серьезных осложнений при COVID-19.

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