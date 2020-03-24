Коронавирус. Без каких продуктов не обойтись тем, кто в зоне риска

Какие витамины нужны людям после 50? Как правильно питаться в период карантина и грозит ли нам авитаминоз?

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Чтобы нормально работала иммунная система, нужно функционирование нормальной микрофлоры кишечника. Если микрофлора работает хорошо, иммунная система тоже будет в порядке. Микрофлору нужно кормить, и кормить ее нужно клетчаткой.

Нормальное потребление грубых пищевых волокон для женщин составляет 25 грамм в сутки, для мужчин - 38 грамм. Мы же среднестатистически употребляем только 15 грамм в сутки.

Клетчатка содержится в овощах, в злаковых. Можно просто купить отдельно клетчатку и добавлять ее в пищу. Это необходимо для развития нормальной микрофлоры и, соответственно, для поддержания иммунной системы.

Также нужны фрукты, в которых содержатся пектины. Нужно заметить, что в современном мире практически ни у кого нет серьезного авитаминоза. Супермаркеты работают, и фрукты доступны нам круглый год. Кроме того, есть замороженные фрукты.

Чтобы поддержать иммунитет, нужны продукты, содержащие клетчатку, витамин Д и витамин С. Нужен болгарский перец, киви.

Что касается витаминно-минеральных комплексов, то безусловно, их можно использовать, но нужно понимать, что в современном мире авитаминоза уже практически нет. Эта проблема давно решена.

Витаминные комплексы имеет смысл вводить, если человек находится на калорийнодефицитной диете при снижении веса. В этом случае ,на определенном этапе, имеет смысл поддержать его иммунитет витаминами. Но если человек отлично себя чувствует, можно обойтись и без этого, зачем лишний раз провоцировать аллергические реакции?

Что касается людей старше 50 лет, то у них кроме дефицита витамина Д, может наблюдаться дефицит витамина В12. У людей старше 50 лет этот витамин плохо усваивается. В этом случае нужно прибегать к витаминным комплексам и добавлять таким людям витамин В12 и витамин Д.

По поводу дефицита витамина Д: сейчас это массовая проблема, на которую почему-то никто не обращает внимание. Синтез сератонина и наша иммунная система связаны именно с витамином Д. Поэтому, стоит обратить внимание на присутствие в рационе продуктов содержащих витамины В12 и витамин Д. Это рыбий жир, селедка, лосось, сардина, тунец, яйца, любые молочные продукты и печенка".

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