Кофе: вред или польза. Мнения диетологов разошлись

На данный момент можно утверждать, что употребление кофе имеет как положительные, так и отрицательные последствия для нашего организма.

Об этом в эксклюзивных комментариях OBOZREVATEL рассказали диетологи, которых мы спросили о том, чего в кофе больше: пользы или вреда.

Врач-диетолог Ольга Набока: В день безопасно выпивать до двух чашек кофе, не более

"Кофе имеет плюсы и минусы. Польза в том, что кофе ускоряет обменный процесс. Это хорошо, так как это помогает вырастить мышечную массу. Если говорить о печени, то тут многое зависит от сорта кофе. Если речь идет о растворимом кофе, то никакой пользы в нем нет. Если это натуральный кофе - то да, но при условии, что это сорт "Арабика". Именно этот сорт обладает антиоксидантным действием, что хорошо и для печени в том числе. В день безопасно выпивать до двух чашек кофе, не более. Жесткие противопоказания - панкреатит, диабет, гипертония, камни в почках, в желчном пузыре, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, остеопороз, язвенное заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Можно смело утверждать, что кофе - это полезный напиток

"Кофе - это полезный напиток, но он не является гепатопротектором. То, что кофе полезно для печени - это миф. Во всем остальном, кофе - это очень хорошо. Кофеин сам по себе не оказывает возбуждающего действия на центральную нервную систему. Он всего лишь на какое-то время связывает тормозящее действие нейромедиатора. Поэтому, выпив чашку кофе, мы и ощущаем прилив бодрости.

Кроме того, кофеин увеличивает сократительную способность миокарда, повышает скорость высвобождения жирных кислот при физических нагрузках. Кофеин также снижает свертываемость крови, активизирует процессы тканевого окисления, усиливает концентрацию внимания, поднимает настроение, замедляет наступление утомления.

Более того, кофеин активно способствует распаду гликогена. Напомню, что гликоген синтезируется и хранится в виде запаса углеводов в печени и в небольшом количестве в мышцах. Когда энергия тратится, его запасы уменьшаются, а количество глюкозы, синтезированной из гликогена, увеличивается и диапазон колебаний уровня глюкозы в крови сохраняется в допустимых пределах. Поэтому можно смело утверждать, что кофе - это полезный напиток".

Врач-диетолог Алена Юдина: Безопасная норма – 300 мл. кофе в день, т.е. две порции эспрессо, не больше

"С точки зрения ведической диетологии кофе - это плохо, но с точки зрения доказательной медицины, кофе - это нормально. Но кофе лучше не употреблять с молоком. На каждого человека кофе действует по-разному. Для одних кофе - это бодрящий напиток, а у других из-за кофе учащается сердцебиение и человек впадает в тревожное состояние. Это все сугубо индивидуально. В кофе нет ничего плохого, если мы не будем превышать норму. Безопасная норма - 300 мл. кофе в день, т.е. это две порции эспрессо, не больше. Но нужно помнить, что кофе не желательно употреблять, в первую очередь, сердечникам и гипертоникам".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: Кофе - это однозначно вредный напиток

"Кофе выводит из нашего организма кальций и магний. Это два минерала, которые курируют нашу мышечную систему и ее работу. По сути, работа нашей мышечной системы заключается в сокращениях и расслаблениях. Кофе вывел кальций и магний в желчь, мышечная система сократилась, мы сходили в туалет и потеряли запас кальция и магния. А вот восстановим ли мы этот запас в течение дня - это еще вопрос. Поэтому кофе - это однозначно вредный напиток".

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