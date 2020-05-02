Кофе влияет на изменение вкуса человека

Частое употребление кофе сказывается на вкусовых ощущениях человека.Так, например, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой.

Ученые Орхусского университета в Дании утверждают, что именно по этой причине многие кофеманы любят темный горький шоколад.

В ходе экспериментов, сообщает сайт университета, в которых приняли участие 156 добровольцев, были проверены обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе.Так вот, было установлено, что на восприятие запахов кофе не влиял, чего не скажешь о вкусовых ощущениях. Наличие или отсутствие кофеина в кофе никак не отражалось на результате, а все дело было в горьких веществах, которые содержатся в кофе.

inlviv.in.ua

По мнению ученых, результаты эксперимента означают, что изучение продуктов питания необходимо проводить, когда добровольцы воздерживаются не только от пищи, но и от кофе. Это открытие можно использовать для манипулирования пищевым поведением у людей, которым следует сократить потребление сахара.

Как сообщал OBOZREVATEL, умеренное потребление кофе связано с целым рядом преимуществ для здоровья, включая снижение риска диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Эта связь, вероятно, обусловлена противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, содержащимися как в кофеине, так и в кофе без кофеина