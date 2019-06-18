Клубничный тарт: лучший рецепт без выпечки

Лето в Украине выдалось жаркое, поэтому включать духовку для приготовления десертов не очень хочется.

Мы нашли для вас видео-рецепт идеального клубничного тарта, который можно приготовить без выпекания.

Клубничный тарт

Ингредиенты на 1 тарт диаметром 18-20 см:

135 г печенья

70 г миндаля

100 г сливочного Масла

450-500 г клубники

Немного Фисташек для украшения

Для заварного крема:

500 мл молока

5 желтков

100 г сахара

55-60 г кукурузного Крахмала

35-40 г сливочного Масла

Стручок ванили

Для желе:

2 г желатина

Сок 1/2 лайма или 1/4 лимона

1 ч. л. сахара

25 мл горячей Воды

В этом видео автор рецепта – повар и фуд-блогер Алесандр Демьяненко рассказывает, как приготовить правильный тарт с клубникой:

Способ приготовления:

Заранее нужно приготовить заварной крем. Молоко заливаем в кастрюлю и ставим ее на небольшой огонь. Добавляем ваниль.

Периодически помешивая, доводим молоко до кипения, но кипеть не даём. Тем времени желтки перетираем с сахаром до почти однородной светлой массы. Добавляем туда крахмал и снова хорошо перемешиваем. Как только молоко дойдет до кипения вливаем его в желтковую массу, тоненькой струйкой и по чуть-чуть, не переставая интенсивно работать венчиком, чтобы желтки не сварились. Частями вводим все молоко, перемешиваем и возвращаем всю смесь в кастрюлю на небольшой огонь.

Взбивая венчиком доводим смесь до кипения — она должна начать бурлить. И от этого момента варим крем на небольшом огне 2 минуты, интенсивно взбивая, чтобы не образовывалось комочков, смесь не приставала к кастрюле и ни в коем случае не пригорела. Затем снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло небольшими кусочками и быстро вмешиваем венчиком. Интенсивно помешивая, остужаем крем до комнатной температуры (можно сделать это с помощью "ледяной" бани), накрываем плёнкой. Он должен как следует охладиться и застыть. Перед использованием его нужно будет хорошо разбить венчиком или миксером до кремового и однородного состояния.

Готовим корж

Печенье лучше брать нейтральное, не слишком сладкое и не очень выразительное по вкусу. С помощью блендера измельчаем его в мельчайшую крошку. Также измельчаем и миндаль — почти в пудру. Смешиваем вместе и добавляем растопленное на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния сливочное масло. Тщательно перемешиваем.

Для формирования коржа можно использовать простое кулинарное кольцо или обычную форму для тарта или пирога. Если берёте кольцо — поставьте его на пергамент, если целую форму — проложите её пищевой плёнкой или пергаментом, чтобы потом было легко извлечь корж.

Полученную смесь выкладываем в кольцо или в форму и, прессуя пальцами и распределяя по дну и стенкам, формируем корж с бортиками. Сделав это, убираем его в холодильник на 30-45 минут, застыть и хорошо охладиться.

Собираем тарт

Достаём заварной крем из холодильника и хорошо взбиваем его венчиком — могут понадобиться усилия, если крем получился очень густой. В охлажденный корж выкладываем заварной крем, равномерно его распределяя, заполняя корж до самых краёв. Сверху выкладываем порезанную пополам клубнику. Можно хаотично по-домашнему, а можно и создать какой-то красивый рисунок, как вам больше нравится.

Чтобы ягода дольше оставалась красивой и свежей, сверху её можно покрыть тонким слоем лимонного или лаймового желе. Замачиваем желатин в холодной воде. В небольшой чашке смешиваем лимонный/лаймовый сок, сахар и горячую воду. Добавляем отжатый желатин. Хорошо перемешиваем и даём остыть до комнатной температуры или даже ниже. Полученную смесь тонким слоем наносим на ягоду.

Сверху тарт можно посыпать молотыми фисташками или украсить листиками мяты. Перед подачей хорошо охладить. Приятного аппетита!

Клубничный тарт

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