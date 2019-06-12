Клиент пожаловался на доставку пиццы и получил жесткий ответ

Клиент пожаловался на качество доставки пиццы на дом, в связи с чем нарвался на жесткий ответ от пиццерии (такой ситуации можно избежать, приготовив дома пиццу с грибами по нашему рецепту).

Инцидент случился в Лидс в Великобритании, пишет местное издание LeedsLive.

Отмечается, что на Квинсвуд-Драйв находится пиццерия Dino, - британцы из ближайших районов любят заказывать там еду, поскольку 4 тысячи клиентов оценили ресторан на 5,7 баллов из 6.

Однако, некто по имени Лео после заказа пиццы поставил оценку в 2 балла и оставил отзыв: "Еда была средней. Доставили слишком быстро. Пусть и не худшее, но могло быть куда лучше".

В ответ администратор написал, что парень заказал нестандартную пиццу с тунцом и сладкой кукурузой, ввиду чего остается непонятным, чего он ожидал от нее.

"Ты издеваешься надо мной, - написали в Динос и предположили, что клиент относится к тем людям, которые оставляют плохие отзывы для любого места с хорошим рейтингом просто для удовольствия. - Такие люди, как вы, на самом деле меня совсем не интересуют, так что отныне заказывайте из других мест, где качество еды будет соответствовать вашим стандартам, и доставка будет осуществляться через час".

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку рецептов и советов, как приготовить самую вкусную пиццу дома.

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