Классический рецепт сказочно вкусной шарлотки

Простой, но невероятно вкусный пирог "Шарлотка" украсит любой стол.
Это яблочное лакомство готовится очень просто, главное – выбрать для десерта кислые и достаточно сочные яблоки.
Особый аромат такому сметанному яблочному пирогу придает корица.
Детальный рецепт от FoodOboz читайте по ссылке: Шарлотка на сметане.
Шарлотка на сметане
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