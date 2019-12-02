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Классический рецепт сказочно вкусной шарлотки

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Простой, но невероятно вкусный пирог "Шарлотка" украсит любой стол.

Это яблочное лакомство готовится очень просто, главное – выбрать для десерта кислые и достаточно сочные яблоки.

Особый аромат такому сметанному яблочному пирогу придает корица.

Детальный рецепт от FoodOboz читайте по ссылке: Шарлотка на сметане.

Шарлотка на сметане

Шарлотка на сметане

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