Классический рецепт сказочно вкусной шарлотки

Простой, но невероятно вкусный пирог "Шарлотка" украсит любой стол.

Это яблочное лакомство готовится очень просто, главное – выбрать для десерта кислые и достаточно сочные яблоки.

Особый аромат такому сметанному яблочному пирогу придает корица.

Детальный рецепт от FoodOboz читайте по ссылке: Шарлотка на сметане.

Шарлотка на сметане

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