Киви: почему его стоит есть на завтрак. Полезный рецепт

Киви – это плоды культурных сортов растений рода Актинидия. Они богаты клетчаткой, витамином С и другими питательными веществами. Благодаря освежающему вкусу идеально подходят для завтрака.

OBOZREVATEL вместе с dietistasnutricionistas.es предлагает ознакомиться с главными способами потребления фруктов, а также идеями полезного завтрака, в которых киви будет главным ингредиентом.

В какое время лучше есть фрукты?

Фрукты содержат большое количество необходимых питательных микроэлементов, минералов, витаминов, фитонутриентов и антиоксидантов, поэтому рекомендуется потреблять их не менее 3 порций в день. При этом не имеет особого значения, в какое время это делать. Главное – не пренебрегать рекомендуемыми нормами. С другой стороны, добавление фруктов на завтрак может стать хорошей привычкой, которая позволит начать день правильно.

Какие фрукты подходят для завтрака?

Киви, яблоко, банан или малина способны обеспечить сладкий вкус любого блюда. Рекомендуется употреблять их целыми или нарезанными, в сочетании с другими ингредиентами или включенными в какие-то рецепты. Также можно приготовить компот для тех людей, которым трудно есть фрукты в целом виде. Кроме того, попробуйте сделать домашнее варенье из киви – это очень просто и вкусно!

Рецепт домашнего варенья из киви

Очистите киви и нарежьте его на большие куски. Положите в миску, добавьте воду, лимонный сок, корицу и чайную ложку подсластителя или стевии. Все хорошо перемешайте и накройте прозрачной пленкой. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы выделился сок.

На следующий день добавьте смесь в кастрюлю и варите на сильном огне около 15-20 минут, часто помешивая. Как только вода испарится, снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Ваше домашнее варенье из киви готово к употреблению! Используйте его, чтобы намазывать на тосты, подслащать йогурт или подавайте вместе с порцией свежего сыра.

Полезные идеи для завтрака с киви:

- Тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо и киви

- Тост из цельнозернового хлеба со свежим сыром и вареньем из киви

- Натуральный йогурт или кефир с вареньем из киви и горсткой сырых кешью

- Овсяное печенье и киви

- Овсяные блинчики с киви, корицей и арахисовой пастой

Старайтесь делать завтраки вкусными и разнообразными, чтобы они не были скучными. Благодаря этим идеям вы сможете улучшить их качество и насладиться превосходным вкусом.

А еще узнавайте интересные и полезные факты о продуктах здесь: Брокколи может спасти от рака: как ее правильно готовить