Кернза: что это такое и почему стало гастрономическим трендом-2019

Многими аграриями Кернза воспринимается как злак, который произведет настоящую революцию в сельском хозяйстве. Во Франции многие считают ее новым гастрономическим трендом 2019 года.

Кернза – это по сути новый сорт пшеницы, но с одним главным отличием – возможностью многолетнего выращивания. Этот сорт не нуждается в ежегодном посеве, достаточно всего одной посадки и потом несколько лет можно убирать урожай. Корни Кернзы предотвращают эрозию почвы и надежно поддерживают экосистему. Еще один плюс растения в том, что оно положительно переносит засуху.

Выращивая такой сорт пшеницы постоянно мы бы могли значительно сэкономить на человеческих и природных ресурсах.

Обладая, казалось бы, всеми возможностями для идеального злака у Кернзы есть один главный минус. Зерна растения совсем небольшие – 1/4 часть от размера высокоурожайных сортов.

В Кернзе содержится очень мало клейковины, поэтому приготовить белый хлеб вряд ли получится, но зато черный хлеб выйдет достаточно вкусным. За более чем 13 лет существования Кернзы учеными была проделана большая работа по улучшению этого сорта пшеницы. Если зерна получится увеличить и повысить их питательные свойства, то многие аграрные предприятия перейдут на Кернзу.

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