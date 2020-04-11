Картофельная запеканка с овощными сокровищами

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По традиции рецепт комментирует диетолог.

ПОСТНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

картофель - 700 гр.

брокколи - 200 гр.

фасоль стручковая - 100 гр.

морковь - 1 шт.

лук репчатый - 2 шт.

лечо - 200 гр.

перец красный острый молотый - по вкусу

соль - по вкусу

помидор - 1 шт.

растительное масло - 30 мл.

Приготовление:

Брокколи и стручковую фасоль моем, мелко нарезаем и отвариваем до готовности. Также вы можете приготовить овощи на пару.

Чистим картофель и отвариваем его до готовности. Обратите внимание на то, что воду, в которой буде варится картошка, солить не нужно.

Репчатый лук чистим и мелко нарезаем. Морковь чистим, моем и натираем на крупной терке.

Лук и морковь обжариваем на сковороде, добавив немного растительного масла. Как только картофель сварится до готовности, сливаем воду, добавляем соль и перец по вкусу и делаем пюре.

Свежий помидор моем и нарезаем тонкими полукольцами. На дно формы для запекания выкладываем половину приготовленного картофельного пюре и утрамбовываем. Сверху кладем несколько столовых ложек лечо. Поверх лечо выкладываем брокколи, фасоль и морковь с луком. Добавляем специи по вкусу.

Повторяем все слои, начиная от картошки и заканчивая морковью с луком. Если у вас слишком широкая форма, можете выкладывать все ингредиенты в один слой. Выкладываем сверху оставшееся лечо. Поверх лечо аккуратно кладем нарезанный дольками свежий помидор. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов. Примерное время выпекания около 30 минут. Перед подачей запеканку посыпаем свежей зеленью.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Картофель – лидер по содержанию крахмала. При регулярном употреблении этого блюда вы рискуете поправиться.

Фасоль – отличный источник растительного белка, брокколи - источник кальция, а перец отлично ускоряет обмен веществ. Поэтому вредное воздействие картофеля будет частично нейтрализовано. Но все же не рекомендую увлекаться этим блюдом при лишнем весе".

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