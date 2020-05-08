Картофель неожиданно оказался важен для спортсменов

Американские ученые установили, что обыкновенный картофель оказался очень эффективным в качестве спортивной добавки.

Кинезиологи (люди, изучающие мышечное движение) из Университета Иллинойса отобрали 12 велогонщиков, которые приняли участие в 2-часовом заезде на выносливость.Они были разделены на три группы, первая из которых питалась обычным спортивным питанием - углеродным гелем. Вторая - ели картофельное пюре, а третьи - пили обычную воду.

Картофельное пюре youtube

В ходе эксперимента выяснилось, что и гели, и пюре одинаково хорошо восполняют утраченную энергию, а вот вода оказалась совершенно бесполезной.

Также картофель не влияет на уровень глюкозы в крови.

Похожий эксперимент провели и ученые из Университета Монтаны. 16 велосипедистов в течение 1,5 часов крутили педали, затем в перерыве одни съели порцию спортивного питания, а другие - смесь на основе картофеля. Потом они вернулись на трассу и проехали еще 20 километров.

Как показали последующие биопсия мышц и анализ крови, картофель так же помогает организму пополнять запасы гликогена,способствует восстановлению мышц, как и профессиональные спортивные смеси.

Специалисты подытоживают: роль спортивного питания – пополнять запасы энергии и необходимых веществ, растраченных на тренировке. Делают они это за счет насыщенного состава, в который входят белки, витамины, аминокислоты и так далее. Но основным источником этих компонентов по-прежнему остается пища.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые выяснили, чем должен питаться мужчина, чтобы женщины считали его сексуальным.

В Университете Макквари после проведения серии исследований выяснили, что женщины предпочитают запах тела мужчин, которые ели много фруктов и овощей.

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