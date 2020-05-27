Кардиолог назвал продукты, влияющие на продолжительность жизни

Авокадо, черный хлеб, печень трески, капуста и ряд других продуктов улучшают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют увеличению продолжительности жизни.

Известный кардиолог Андрей Кондрахин назвал изданию sport24 основные продукты, употребляя которые человек не только становится здоровее, но и значительно улучшает качество своей жизни.

Черный хлеб Getty

Черный хлеб

Содержит витамины группы В, которые препятствуют нарушениям в нервной системе и позволяют держать себя в форме, быть в хорошем самочувствии и продлевают жизнь.

Предпочтительнее употреблять бездрожжевой хлеб. Он не позволяет разрастаться грибковой флоре в кишечнике. Важно, чтобы мука из которой выпекается хлеб, содержала как можно больше полезных веществ.

Отруби

Устраняют интоксикацию кишечника, питают флору, передают метаболиты и полезные вещества от одного микроорганизма к другому.

Грубая клетчатка "скрабирует" и очищает желудочно-кишечный тракт от гниющих остатков пищи, позволяет получить жизненно важные витамины группы В. Кроме того, отруби являются отличным детоксионным средством.

Белокочанная капуста Getty

Белокочанная капуста

Содержит большое количество витамина С, А и К. Витамин К активирует тромбоциты: они "заделывают" ранки, которые появляются в сосудах.

Кишечник — второй мозг человека, и продукты распада белков постепенно отравляют человека. Поэтому старайтесь включать квашеную капусту в ежедневный рацион — это положительно скажется на продолжительности жизни.

Гречка и овсянка

Являются самыми полезными для человека кашами. Гречка отвечает за медленные углеводы, клетчатку и улучшение пищеварения.

В овсянке большое количество белков и углеводов, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов группы В, А, Е и К. Важно не путать ее с кашами быстрого приготовления, овсянка должна состоять из настоящего овса или хлопьев первого сорта низкой обработки.

Овсянка обладает высочайшим обволакивающим свойством и благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт. Людям с гастритом или язвами рекомендуется начинать день именно с качественного овса: он снижает воспаление в желудке.

Цитрусовые oboi.ws

Цитрусовые

Улучшают иммунитет за счет содержания витамина С: он впитывает железо, которое отвечает за гемоглобин, хороший состав крови и профилактику анемии. Продолжительность жизни эритроцитов всего 120 дней - клеткам крови необходимо постоянно обновляться и обмениваться целостностным геном, в состав которого входит белок — железо. Чем меньше железа в составе крови, тем быстрее развивается анемия - малокровие. Нехватка кислорода сокращает жизненные ресурсы.

Эфирные масла в составе цитрусовых устраняют депрессию.

Крестоцветные

Кресс-салат, брокколи, брюссельская и цветная капуста содержат большое количество витаминов группы В, С, клетчатки, которая питает микрофлору.

Эти продукты считаются антираковыми овощами: в состав входит глюкозинолат - вещество, которое в процессе пищеварения превращается в изотиоцианат и сульфорафан, которые являются мощными противораковыми компонентами.

Печень трески Getty

Печень трески

Считается лучшим продуктом для профилактики сердечно-сосудистых патологий и онкологии. Печень трески содержит незаменимые аминокислоты 3 и 6, и витамины группы D3. Это поддерживает иммунитет и позволяет бороться с атеросклерозом.

Необходимо включать в свой рацион все сорта красной и жирной морской рыбы: скумбрию, треску, сельдь, осетр, лососевые. Рыба содержит кислоты Омега 3 и 6, что полезно в качестве профилактики атеросклероза.

Оливковое масло

Это мощный антиоксидант, также содержит витамины группы Е, которые помогают в построении и обновлении клеток.

При тепловой обработке продуктов используйте кокосовое или масло гхи: топленое масло не содержит тугоплавкие жиры, откладывающиеся в организме.

Морковь medikforum.ru

Морковь и крапива

Отвечает за витамины группы А и каротиноиды.

Крапива содержит больше витаминов группы А и К, чем морковь. Диетологи доказали, что крапива растет только в экологически благоприятной и чистой почве.

Растение достаточно ошпарить кипятком: это устранит гистамин, который вызывает волдыри.

Клюква

Ягоды содержат витамин С и являются природным антибиотиком для больных циститом. Клюкву употребляют при заболеваниях почек, но нужно контролировать порции при наличии оксалатов и камней.

Тыквенные семечки

Семена и масло тыквенных семечек препятствуют образованию рака предстательной железы у мужчин и обладают антиоксидантными свойствами.

Авокадо Getty

Авокадо

Фрукт состоит из растительных жиров, мононенасыщенных жирных кислот и Омега-3. Кислоты в составе авокадо повышают "хорошие" липопротеиды в крови, уменьшают "плохие" и положительно влияют на состояние кожи.

Авокадо содержит более двадцати витаминов, минералов и антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы. К самым важным относятся витамины групп А, Е и С. Также в состав входят каротиноиды, калий, натрий, кальций, фосфор, марганец, магний, железо и витамины группы В. Поэтому авокадо может заменить растительное масло и большинство продуктов, которые содержат полезные растительные жиры.

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