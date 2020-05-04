Карантин: врач рассказал, чем опасен затянувшийся стресс

В период эпидемии коронавируса многие находятся в состоянии повышенного нервного напряжения, что отражается на здоровье людей.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал врач-диетолог Сергей Антонюк, отметив, что многие сталкиваются с проблемой непроизвольных мышечных подергиваний в веках, руках, ногах и стопах. Доброкачественные фасцикуляции, т.е. непроизвольные сокращения мышц могут носить как кратковременный, так и продолжительный характер.

По словам врача, для обеспечения нормального процесса синхронизированного сокращения и расслабления скелетных мышц необходимо:

равновесие в организме натрия и калия;

наличие здоровой миелиновой оболочки, построенной из жира и белка;

достаточное количество кальция в межфибриллярной жидкости;

нужен магний, так как он активирует ферменты.

Соль

По словам врача, в первую очередь, необходимо жестко контролировать потребление соли. "Калий-натриевого баланса можно достигнуть за счет нормализации суточного потребления поваренной соли. Учитывая то, что натрий - антагонист калия, увеличение в организме натрия придется компенсировать увеличением поступления калия, как с продуктами питания, так и, возможно, после лабораторных исследований с помощью препаратов", отметил Антонюк., напомнив что суточная норма потребляемой соли не должна превышать 3-5 г. Увеличение этой дозы влечет за собой нарушение микроциркуляции и отечность тканей нашего организма.

Жиры и белки

Следующим важным моментом для нормальной работы мышц врач назвал достаточное содержание в суточном рационе питания жиров и белков. По словам диетолога, именно жиры и белки необходимы для надежности прохождения нервного импульса и изоляционных свойств нервного волокна.

Врач отметил, что с жирами зачастую бывают проблемы при неграмотном подходе к снижению веса, когда худеющие ошибочно боятся употреблять достаточное количество жиров, излишне ограничивают себя в количестве еды, а также у вегетарианцев при несбалансированном рационе по белкам.

Витамин В12

На качество и количество мышечных подергиваний может влиять дефицит или недостаток витамина В12. По словам диетолога, если фасцикуляции присутствуют у вегетарианцев или у людей старше 50 лет, уровень витамина В12 необходимо определить лабораторно.

Витамин Д и кальций

"Если фасцикуляции возникли у людей, мало бывающих на солнце, необходимо лабораторно уточнять уровень витамина Д, так как он отвечает за усвоение кальция, без достаточного содержания которого невозможно нормальное сокращение мышц. Пребывание на солнце, включение жирных сортов морской рыбы, яиц в рацион питания положительно повлияют на обеспечение организма витамином Д", - заявил диетолог, отметив, что твердые сыры и творог обогатят организм кальцием.

По словам диетолога, также особое внимание нужно уделить присутствию в рационе белка. "Рекомендую перед сном кушать хорошо термически обработанные один-два яичных белка, которые полноценно усваиваются и обеспечат нас аминокислотами на всю ночь", - сказал Антонюк.

Магний и стресс

Также врач отметил, что в стрессовой ситуации любому организму крайне нужен магний: "Его очень много расходуется при любой стрессовой реакции организма, так как на её пике максимально расслабляются мышцы сосудов, расширяя их просвет для возможности прохождения максимального количества крови. Стресс присутствует в нашей ежедневной жизни, это вариант нормы. Но если он приобретает хронический, непосильный, непреодолимый характер, то это плохо, магний при этом точно будет в дефиците".

Магний можно получить с магнийсодержащей минеральной водой, много его в фундуке, миндале, какао-бобах. Поэтому, по словам врача, в суточном рационе должно быть 30 г хорошего шоколада или шоколадной пасты, лучше с минимальным содержанием сахара или с хорошим сахарозаменителем.

Неправильные тренировки

Еще одной возможной причиной непроизвольных мышечных сокращений могут быть чрезмерные силовые нагрузки, которые приводят к микротравме скелетных мышц, что тоже является стрессом для организма.

"Фасцикуляции могут быть связаны с излишними, неправильно подобранными анаэробными силовыми нагрузками. В таких случаях правильно уменьшить количество тренировок с силовыми упражнениями. Посильные кардионагрузки, даже ежедневные, при этом будут хороши для поддержания нормального уровня микроциркуляции в тканях нашего организма", - сказал диетолог.

Сон

Особое внимание диетолог советует уделить распорядку дня и продолжительности сна: "За восстановительные процессы в нашем организме отвечает соматотропный гормон, который синтезируется ночью, поэтому для поддержания его хорошего уровня надо вовремя, до 23.00, ложиться спать. Синтез этого необходимого для восстановления мышечных волокон гормона блокирует инсулин. Поэтому сладости, фрукты после 20.00 кушать плохо".

Кофе и чай

Диетолог рекомендует уменьшить количество чая и кофе, так как при любой стрессовой нагрузке кофеин не показан. Особое внимание диетолог посоветовал уделить наличию в рационе серотонина, гормона радости, который вырабатывается при положительных эмоциях и хорошо защищает от стресса.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

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