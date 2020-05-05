Камни в почках: врач рассказал, что нужно убрать из рациона

Далеко не все заболевания проявляются себя сразу и порой человек может даже не догадываться о том, что у него есть проблемы с тем или иным органом.

Именно так проявляется себя мочекаменная болезнь, которая в начале заболевания протекает совершенно бессимптомно. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Ольга Набока.

Почки - это фильтр нашего организма, и как любой другой фильтр, они нуждаются в качественном уходе и чистке.

Как понять, что с почками что-то не так

По словам диетолога, заподозрить наличие камней в почках можно по скрытым симптомам, таким как: высокое давление, кровь в моче, помутнение мочи, частое болезненное мочеиспускание, повышение температуры до 40 градусов при резкой боли в пояснице и в области почек, отечность.

Камни в почках могут появляться в силу нескольких факторов:

наследственность,

хронические заболевания в области желудочного тракта и мочеполовой системы,

травмы и заболевания костных тканей,

избыток соли и острой пищи в рационе,

нарушение функций околощитовидных желез.

При диагностированных камнях в почках правильно составленный рацион может не только устранить симптомы болезни, замедлить процесс формирования новых камней, но и ускорить процесс лечения.

По словам диетолога, врачи выделяют несколько видов камней, которые могут образовываться в почках, самые распространенные: фосфатные, оксалатные и уратные.

Все сугубо индивидуально и после обследования врач подбирает индивидуальный спектр разрешенных продуктов для каждого пациента отдельно.

Учитывая тот факт, что в почках могут образовываться камни разных типов, рацион должен корректироваться только после проведения ряда анализов и тщательного обследования. Однако, можно выделить общие моменты, характерные для тех или иных типов мочекаменной болезни.

УРАТНЫЕ КАМНИ

При диагностированные уратных камнях необходимо уменьшить образование в организме мочевой кислоты. Для этого в первую очередь нужно исключить из организма продукты, содержание пурины, которые и провоцируют образование этой кислоты.

При уратных камнях необходимо исключить любые консервы, острые мясные супы, любые мясные бульоны, пряности, соленья и копчености, студень, щавель, фасоль, сою, сельдерей, шпинат, спаржу, брюссельскую капусту.

В рационе обязательно должны быть сливки, сметана, творог, простокваша, свежие огурцы, белокочанная капуста, цветная капуста, тыква и морковь. Также может быть несдобная выпечка, оливковое масло, злаки, ягоды фрукты, свежая зелень. Также необходимо выпивать в день не менее 3 литров чистой воды, это поможет понизить концентрацию мочевой кислоты.

Питьевой режим должен быть правильный: пить воду нужно часто, маленькими порциями. Ни в коем случае нельзя выпивать за один раз больше 300 мл жидкости.

Меню

Примерное меню может выглядеть следующим образом:

завтрак - чай и кусочек бездрожжевого хлеба,

ланч - салат из свежей капусты,

обед - тушеные овощи с отварной пастой,

полдник - фрукты или ягоды по сезону, не более 150 гр,

ужин - овсяная каша.

ОКСАЛАТНЫЕ КАМНИ

При диагностированных оксалатных камнях нужна диета, направленная на уменьшение щавелевой кислоты в организме. Для этого нужно исключить из рациона: жирное мясо, печень, почки, язык и любые другие субпродукты, мясные бульоны, рыбные бульоны, заливное, грибы, копчености и консервы. Также нужно исключить из рациона острый перец, красную и брюссельскую капусту, петрушку, ревень, щавель, сельдерей, свеклу, зеленые бобы, жареный картофель, чечевицу. Кроме того в рационе не должно быть кофе, чая, кваса, томатного сока и какао.

В рационе должно быть отварное нежирное мясо, отварная рыба, белокочанная капуста, отварной картофель, репа, арбуз, дыня, кизил, айва, черный и белый хлеб, овощные супы, крупы, фруктовые и ягодные соки.

Меню:

завтрак: творог (не более 100-150 гр), 200 мл. киселя,

ланч - один банан,

обед - постный суп, отварные или паровые овощи,

полдник - компот и кусочек бездрожжевого хлеба,

ужин - салат из сезонных овощей.

ФОСФАТНЫЕ КАМНИ

При таком виде камней в рационе нужно уменьшить количество продуктов со щелочными свойствами. Из рациона нужно исключить овощи, фрукты и ягоды. Также запрещены яичный желток, молоко и любые молочные продукты кроме сметаны. Должны быть исключены выпечка на молоке, консервы, соления и копчености, хрен, горчицы, перец, алкоголь, кофе, чай и жирные бульоны.

В рационе должны быть: мясо, сало, рыба. Разрешается икра, растительные жиры и сливочное масло. Также допускаются сладости и мед. Из напитков желательно употреблять настой шиповника, чай и хлебный квас.

Меню:

завтрак - чай и бутерброд с икрой,

ланч – мармелад без сахара,

обед - паста и запеченное куриное филе,

полдник - запеченная рыба (не более 100 гр)

ужин - отварная рыба и настой шиповника.

Профилактировать образование камней можно регулярным ( 2-3 курса в год) употреблением Омега 3 в капсулах или лецитина в капсулах.

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