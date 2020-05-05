Камни в почках: врач рассказал, что нужно убрать из рациона
Далеко не все заболевания проявляются себя сразу и порой человек может даже не догадываться о том, что у него есть проблемы с тем или иным органом.
Именно так проявляется себя мочекаменная болезнь, которая в начале заболевания протекает совершенно бессимптомно. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Ольга Набока.
Почки - это фильтр нашего организма, и как любой другой фильтр, они нуждаются в качественном уходе и чистке.
Как понять, что с почками что-то не так
По словам диетолога, заподозрить наличие камней в почках можно по скрытым симптомам, таким как: высокое давление, кровь в моче, помутнение мочи, частое болезненное мочеиспускание, повышение температуры до 40 градусов при резкой боли в пояснице и в области почек, отечность.
Камни в почках могут появляться в силу нескольких факторов:
наследственность,
хронические заболевания в области желудочного тракта и мочеполовой системы,
травмы и заболевания костных тканей,
избыток соли и острой пищи в рационе,
нарушение функций околощитовидных желез.
При диагностированных камнях в почках правильно составленный рацион может не только устранить симптомы болезни, замедлить процесс формирования новых камней, но и ускорить процесс лечения.
По словам диетолога, врачи выделяют несколько видов камней, которые могут образовываться в почках, самые распространенные: фосфатные, оксалатные и уратные.
Все сугубо индивидуально и после обследования врач подбирает индивидуальный спектр разрешенных продуктов для каждого пациента отдельно.
Учитывая тот факт, что в почках могут образовываться камни разных типов, рацион должен корректироваться только после проведения ряда анализов и тщательного обследования. Однако, можно выделить общие моменты, характерные для тех или иных типов мочекаменной болезни.
УРАТНЫЕ КАМНИ
При диагностированные уратных камнях необходимо уменьшить образование в организме мочевой кислоты. Для этого в первую очередь нужно исключить из организма продукты, содержание пурины, которые и провоцируют образование этой кислоты.
При уратных камнях необходимо исключить любые консервы, острые мясные супы, любые мясные бульоны, пряности, соленья и копчености, студень, щавель, фасоль, сою, сельдерей, шпинат, спаржу, брюссельскую капусту.
В рационе обязательно должны быть сливки, сметана, творог, простокваша, свежие огурцы, белокочанная капуста, цветная капуста, тыква и морковь. Также может быть несдобная выпечка, оливковое масло, злаки, ягоды фрукты, свежая зелень. Также необходимо выпивать в день не менее 3 литров чистой воды, это поможет понизить концентрацию мочевой кислоты.
Питьевой режим должен быть правильный: пить воду нужно часто, маленькими порциями. Ни в коем случае нельзя выпивать за один раз больше 300 мл жидкости.
Меню
Примерное меню может выглядеть следующим образом:
завтрак - чай и кусочек бездрожжевого хлеба,
ланч - салат из свежей капусты,
обед - тушеные овощи с отварной пастой,
полдник - фрукты или ягоды по сезону, не более 150 гр,
ужин - овсяная каша.
ОКСАЛАТНЫЕ КАМНИ
При диагностированных оксалатных камнях нужна диета, направленная на уменьшение щавелевой кислоты в организме. Для этого нужно исключить из рациона: жирное мясо, печень, почки, язык и любые другие субпродукты, мясные бульоны, рыбные бульоны, заливное, грибы, копчености и консервы. Также нужно исключить из рациона острый перец, красную и брюссельскую капусту, петрушку, ревень, щавель, сельдерей, свеклу, зеленые бобы, жареный картофель, чечевицу. Кроме того в рационе не должно быть кофе, чая, кваса, томатного сока и какао.
В рационе должно быть отварное нежирное мясо, отварная рыба, белокочанная капуста, отварной картофель, репа, арбуз, дыня, кизил, айва, черный и белый хлеб, овощные супы, крупы, фруктовые и ягодные соки.
Меню:
завтрак: творог (не более 100-150 гр), 200 мл. киселя,
ланч - один банан,
обед - постный суп, отварные или паровые овощи,
полдник - компот и кусочек бездрожжевого хлеба,
ужин - салат из сезонных овощей.
ФОСФАТНЫЕ КАМНИ
При таком виде камней в рационе нужно уменьшить количество продуктов со щелочными свойствами. Из рациона нужно исключить овощи, фрукты и ягоды. Также запрещены яичный желток, молоко и любые молочные продукты кроме сметаны. Должны быть исключены выпечка на молоке, консервы, соления и копчености, хрен, горчицы, перец, алкоголь, кофе, чай и жирные бульоны.
В рационе должны быть: мясо, сало, рыба. Разрешается икра, растительные жиры и сливочное масло. Также допускаются сладости и мед. Из напитков желательно употреблять настой шиповника, чай и хлебный квас.
Меню:
завтрак - чай и бутерброд с икрой,
ланч – мармелад без сахара,
обед - паста и запеченное куриное филе,
полдник - запеченная рыба (не более 100 гр)
ужин - отварная рыба и настой шиповника.
Профилактировать образование камней можно регулярным ( 2-3 курса в год) употреблением Омега 3 в капсулах или лецитина в капсулах.
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