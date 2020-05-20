Названы продукты, которые помогают избежать образования камней в почках

Продукты, которые помогают избежать образования камней в почках – вода, свежие фрукты и овощи, бобовые и зерновые культуры, морская рыба, семена, орехи и растительные масла.

OBOZREVATEL вместе с mejorconsalud.com предлагает ознакомиться с их полезными свойствами и ролью в поддержании хорошего здоровья.

Вода

Потребление жидкости чрезвычайно важно для предотвращения или выведения камней, если они уже существуют. Вода разбавляет мочу и таким образом предотвращает кристаллизацию камнеобразующих минералов. Рекомендуется пить от 2 до 3 литров в день.

Свежие фрукты и овощи

Увеличенное потребление фруктов и овощей, за исключением продуктов с высоким содержанием оксалатов, является естественным источником цитрата в рационе. Несколько исследований продемонстрировали потенциал цитрусовых (лимоны, апельсины, грейпфрут и лайм) и дыни против риска образования камней в почках.

Бобовые культуры

Они не только содержат сложные углеводы, но и много клетчатки, поэтому очень часто рекомендуются в качестве растительных белков в рационе. Кроме того, бобовые являются низкокалорийными продуктами, поскольку в них очень мало жира.

Зерновые культуры

Овес, пшеничная мука, рожь и рис являются источниками сложных углеводов. Однако не нужно забывать, что не рекомендуется употреблять большое количество простых углеводов (сахара и сладостей), потому что они способствуют почечной элиминации кальция и оксалатов, а также увеличивают усвоение кальция на кишечном уровне.

Морская рыба

Это отличный источник белка и ненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), которые обладают противовоспалительными свойствами. Рыба может быть полезной для предотвращения камней в почках, особенно когда она свежая.

Семена, орехи и растительные масла

Употребление этих групп продуктов очень ограничено, несмотря на то, что они являются хорошими источниками ненасыщенных жиров, белков и клетчатки. Их можно использовать различными способами, в том числе в виде масел. Оливковое масло считается очень полезным благодаря высокому содержанию омега-9. Однако лучше употреблять его в салатах, избегая жарки.

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