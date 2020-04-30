Не хуже лосося и оливок: диетолог рассказал, как выбрать качественное сало

Несмотря на высокую калорийность, сало является незаменимым для нашего организма продуктом.

Об этом в своем блоге написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам врача, в разумных количествах сало - это очень полезный продукт.

"Наверное, вы слышали, что в ежедневное меню членов ЦК входило 10 грамм сала. И жили они немало! Все дело в арахидоновой кислоте, которая есть в сале. Она ненасыщенная, относится к незаменимым, входит в состав клеточных мембран, участвует в нормализации уровня холестерина. Незаменимой ее назвали потому, что она настолько особенная, что организм не научился ее синтезировать сам в достаточном количестве, но может получить ее извне, в том числе из сала", - рассказал диетолог.

Как выбирать сало

По словам Антонюка, наши деды не могли получать ценные вещества из красной рыбы или оливкового масла, но они умели правильно готовить сало, так чтобы в нем сохранялись полезные свойства и при этом была гарантия того, что в нем не может быть никаких болезнетворных агентов.

"Достигалось это путем сжигания соломы на неразделанной тушке свиньи. При этом время обработки длительное, но температура внутри самой подкожножировой прослойки не достигает критических значений для разрушения полезных веществ, а длительность дает эффект обеззараживания", - отметил врач.

Антонюк отметил, что нужно выбирать надо сало c тонкой кожицей, оно длительнее термически обрабатывалось, значит - безопаснее.

"В сале, которое получено при обработке газовой или бензиновой горелкой, останется значительно меньше полезных веществ, чем при обработке соломой, потому что за короткий период времени достигается высокая температура. Так что надо искать хорошее сало. Конечно, не забывайте про то, что оно должно пройти ветеринарно-санитарный лабораторный контроль. Обязательно промойте его под проточной водой, ошпарьте кипятком, затем просушите салфеткой", - рассказал диетолог, отметив при этом, что дальше необходимо две недели вымораживать сало в морозильной камере при температуре не выше минус 20 градусов С, либо же подвергать качественной засолке с выдержкой не меньше месяца.

"Выполнение рекомендаций защитит вас от всевозможных проблем инфекционного характера. Когда ваше сало будет готово к подаче на стол, стоит учесть, что ценная в нем арахидоновая кислота лучше будет усваиваться вашим организмом вместе со свежими овощами и яблочным уксусом. Придумайте блюдо, которое вам понравится с такими ингредиентами", - подчеркнул врач.

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