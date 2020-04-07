Кальмары фаршированные омлетом и зеленью - полезный изыск

OBOZREVATEL продолжает публиковать необычные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

Кальмары фаршированные омлетом и зеленью

Ингредиенты:

Кальмары - 3 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Шпинат - 100 гр.

Рикотта - 100 гр.

Сыр твердый - 100 гр.

Яйцо - 3 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Кальмары моем, чистим и удаляем все пленки. Теперь чистим репчатый лук и нарезаем его мелким кубиком. Чеснок чистим и измельчаем ножом либо пропускаем через пресс.

Лук и чеснок обжариваем на разогретой сковороде с небольшим добавлением растительного масла.

Через 7-10 минут добавляем к луку мелко нарезанный шпинат. Если вы будете использовать замороженный шпинат, обязательно предварительно разморозьте его и слейте всю воду. Перемешиваем лук со шпинатом и обжариваем на среднем огне 2-3 минуты.

Теперь в тарелку вбиваем сырые яйца. Добавляем соль и перец по вкусу. Взбиваем яйца вилкой до однородного состояния, после чего яичную массу тонкой струйкой вливаем в сковороду к луку со шпинатом. Тщательно перемешиваем массу и жарим до полной готовности яиц. Добавляем рикотту и натертый на терке твердый сыр. Все еще раз перемешиваем, выключаем огонь и накрываем сковороду крышкой. Ждем, когда сыр растает на горячей сковороде.

Фаршируем кальмары нашей сырно-яичной начинкой. Выкладываем их в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Среднее время запекания около 25-30 минут.

Перед подачей нарезаем кальмары кольцами. Блюдо подаем к столу с нарезкой из свежих овощей.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Отличное белковое блюдо. Белок – главный строительный материал для нашего организма. Хорошо подходит тем, кто исключил мясные блюда из рациона. Регулярное употребление кальмаров положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, но при этом нужно обратить внимание на то, что кальмары могут спровоцировать обострение аллергических заболеваний".

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