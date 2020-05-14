Какую пользу приносит клетчатка: названы главные преимущества

Клетчатка – это один из видов пищевых волокон, которые положительно влияют на пищеварение и имеют весомые преимущества для здоровья.

OBOZREVATEL при содействии verywellfit.com предлагает ознакомиться с информацией о том, что именно делает клетчатка в наших организмах.

Желудок

В желудке клетчатка набухает и вызывает чувство сытости. Однако нерастворимая клетчатка быстро выводится, если в нем нет жира, белка или растворимой клетчатки, которая замедляет этот процесс. Растворимая клетчатка способна удерживать воду и замедлять опорожнение желудка, особенно при употреблении большого количества жидкости и жира. Это частично объясняет тот факт, что она снижает гликемический индекс еды – содержимое желудка постепенно попадает в тонкую кишку, а оттуда – в кровь.

Тонкая кишка

В тонкой кишке ситуация аналогична: присутствие нерастворимой клетчатки имеет тенденцию к ускорению "времени прохождения", а растворимая клетчатка замедляет этот процесс.

Толстая кишка

Принято считать, что толстая кишка – это место, где вода удаляется из всего, что осталось от переваривания пищи, а остальное перемещается в сторону выведения. Но на самом деле здесь есть свой "целый мир". Мы буквально бы не могли существовать без чудесных "дружественных" бактерий в пищеварительной системе, где ведутся "сражения", производятся полезные вещества и укрепляется иммунная система.

Непосредственно в толстой кишке:

- Создаются витамины (особенно витамин К и некоторые витамины группы В)

- Больше минералов всасывается в кровь

- "Дружественные" бактерии вытесняют те, которые вызывают болезни, такие как сальмонелла

- "Дружественные" бактерии снижают уровень некоторых токсинов, таких как аммиак

- Производятся специальные жиры с короткой цепью (SCFA), большинство из которых всасывается в кровоток, но некоторые используются для питания клеток толстой кишки

- Здоровье клеток толстой кишки по большей части зависит от бактерий, которые в ней содержатся, а те, в свою очередь, зависят от пищи, которую им даем.

Именно жирные кислоты с короткой цепью в последнее время привлекают наибольшее внимание. Имеются доказательства того, что они важны для поддержания здоровья клеток толстой кишки и предотвращения таких состояний, как язвенный колит, рак толстой кишки и дивертикулярная болезнь. Также эти жиры могут помочь регулировать уровень холестерина и инсулина.

Типы клетчатки: растворимая и нерастворимая

Растворимая клетчатка подвержена ферментации (например, камеди и пектины). Она содержится в таких продуктах, как ягоды, бобы, льняное семя, сливы, яблоки и овес, а также в некоторых пищевых добавках, таких как псиллиум и гуаровая камедь.

Нерастворимая клетчатка встречается в таких продуктах, как овощи и отруби зерновых (например, пшеничные отруби, орехи и семена). Она недоступна для большой ферментации, но все еще важна для толстой кишки. Такая клетчатка ускоряет процесс прохождения переработанной пищи через кишечник.

Различные типы клетчатки обеспечивают широкий спектр "бактериальной пищи". Это приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот и других полезных для здоровья продуктов. Поэтому важно, чтобы в рационе содержалось много клетчатки.

Другие преимущества

Помимо снижения гликемического индекса пищи и содействия здоровью толстой кишки, есть свидетельства того, что клетчатка может принести пользу и другими способами. Считается, что она способна снизить уровень холестерина и триглицеридов, а также предотвратить: язвы (двенадцатиперстной кишки), диабет, сердечные заболевания и рак.

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