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Какое там мясо! Постные идеи

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Несколько постных, но вкусных идей, которые вынуждают меня грешить, то есть получать удовольствие от еды. Все эти блюда объединяет важное условие: они готовятся легко и просто.

Первая идея: межсезонный свежий салат

Какое там мясо! Постные идеи

Я открыла его для себя, попробовав однажды на дне рождения у подруги. С тех пор никакие ограничения поста мне не страшны. Потому что этот салат хочется есть всегда и много. Мне понравилось обилие свежих овощей и зелени, среди которых, как крупинки золота в песке, попадаются кусочки соленых оливок. И еще один яркий вкус - кинза! Без кинзы кулинарные достоинства салата меркнут. И хотя время и опыт показали, что кинза – не главный ингредиент блюда, я все же стремлюсь, чтобы в холодильнике всегда стоял стакан с букетиком свежей кинзы.

Итак, дома мы называем его "Салат с кинзой". И это звучит как "Каша из топора". Потому что, кроме кинзы, в состав салата входят:

Свежие помидоры – я предпочитаю весной покупать черри за их помидорный аромат и сладость.

Свежий болгарский перец - несмотря на его картонный вкус в весенний сезон, все же сочная твердая текстура очень хорошо раскрывает нежность следующего ингредиента.

Авокадо с его нейтральным маслянистым характером, который, как покладистая Золушка, готов оттенить вкус любого продукта, с которым встретился, чтобы в результате стать главным и незаменимым.

Стебель сельдерея не со всеми умеет сразу подружиться, но стоит принять его яркий пряный характер, и он впишется в любую компанию.

Не бойтесь заменить оливки простым соленым огурцом – салат покажется доступнее и проще, но от этого не проиграет.

Свежую зелень можно использовать любую и много. Но я нашла для себя оптимальный вариант – это горсть сочных маленьких листочков с нежным ореховым вкусом под названием маш.

Если весь этот букет овощей и зелени собран в холодильнике и всегда готов упасть вам в руки, процесс приготовления блюда займет ровно 5 минут. Вымыть, почистить и порезать овощи такими ломтиками и в таких пропорциях, как вам нравится. А затем – сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим соусом. И – к столу, друзья!

Вторая идея: рис и овощи.

Какое там мясо! Постные идеи

Идея стара, как мир, который полюбил рис и научился сочетать его с другими продуктами и соусами. Во время Великого поста в роли этих самых "других продуктов" выступают овощи.

Лук, морковь, сладкий перец, стебель сельдерея, корень имбиря – все пассеруется 3-4 минуты на растительном масле. Сначала – мелко порезанный лук, через пару минут – измельченные на крупной терке морковь и имбирь, затем – маленькие кусочки стебля сельдерея и кубики сладкого перца. Вы можете добавить сюда любые любимые овощи. Главное, чтобы они приняли друг друга, о чем подскажет ваш вкус. Через несколько минут активного общения на раскаленной сковороде я отрезвляю их соевым соусом. И после этого наступает время высыпать на сковороду приготовленный заранее вареный рис. Смешивая все ингредиенты, вы позволите им обменяться информацией о себе, полюбить друг друга, чтобы тут же передать свою любовь вам.

Третья идея: постные голубцы.

Какое там мясо! Постные идеи

Мне бы очень хотелось, чтобы вы удивились, узнав, что я расскажу здесь не о традиционных постных голубцах с рисом и овощами или с рисом и грибами. Если интрига удалась, то раскрою свою идею: речь идет о пшене. Рассказывают, что испокон веков жители села Вишенки в фарше для голубцов, вместо риса использовали пшено. Причем, начинка их фирменных голубцов, кроме пшена, содержит еще чернослив. И это действительно вкусно. Но в нашей семье прижилась их другая разновидность голубцов. Напомню, что это не подробный рецепт, а лишь идея – для тех, кто любит экспериментировать и получает удовольствия от новых кулинарных впечатлений.

Начинка состоит из: репчатого лука и большого количества кореньев – морковь, петрушка, пастернак, сельдерей. Весь этот подземный арсенал овощей следует протушить, добавив растительное масло. Тушенную овощную смесь мы соединяем со приваренным пшеном, солим, перчим и заворачиваем в подготовленные – очень мягкие и очень эластичные - листья капусты.

Заворачиваем туго - чтобы они не вздумали раскрыться, когда залитые вашим любимым соусом, будут не меньше часа тушиться на маленьком огне. А затем, пожалуйста, исполните их желание – оставьте на несколько часов томиться в выключенной духовке. Этот компромисс важен за неимением настоящей печи, где они любили проводить ночь в те далекие времена, когда божественный вкус томленого пшена заставлял забывать о суровости Великого поста.

Постные голубцы из села Вишенки считаются удавшимися только в том случае, когда неискушенный едок спросит: "Не пойму, какое там мясо?" И потянется за восьмым голубцом.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Кулинарные статьи
Персона
Наталия Ульянкина
Тег
рецепт
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