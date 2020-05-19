Какое количество соли не вредит организму: озвучены главные рекомендации

Всемирная организация здравохранения рекомендует употреблять не более 5 г (1 ч. л.) соли в день. Однако большинство людей превышает это количество, потребляя в среднем 9-12 г.

OBOZREVATEL вместе с womenshealthsa.co.za предлагает ознакомиться с причинами высокого потребления соли, а также рекомендациями по ее уменьшению.

Почему мы потребляем так много соли?

"Большая часть этой соли не добавляется во время приготовления пищи или даже за столом, а прячется в готовых и обработанных продуктах, легко превышая допустимый предел", – заявляет Габриэль Экстин, диетолог и физиолог Ассоциации диетологов в Южной Африке (ADSA).

Частично проблема заключается в том, что оценить уровень потребления нелегко, а подсчитать практически невозможно. Люди даже не подозревают, что едят слишком много соли, так как продукты могут не иметь слишком соленого вкуса.

Как слишком соленая пища влияет на организм

Высокое потребление соли нарушает регуляцию соли и воды в организме, а со временем вызывает высокое кровяное давление, которое может привести к болезням сердца, инсультам и заболеваниям почек. Даже если сейчас вы хорошо себя чувствуете, высокое потребление соли обязательно вызовет повышение артериального давления с возрастом.

Здоровые альтернативы

Травы и специи – секрет вашего здоровья. Помимо вкуса, они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для иммунной системы. Однако, прежде чем добавлять какую-то траву или специю в еду, раздавите небольшое количество на ладони и дайте ей нагреться. Вдохните аромат и попробуйте на вкус. Это даст лучшее представление о том, понравится ли она в блюде.

Советы по использованию трав в качестве вспомогательных средств

Если вы используете свежие травы, добавляйте их в три раза больше, чем сухих трав в рецепте

Проварите целые специи, такие как перец, палочки корицы или гвоздику в течение одного часа, чтобы извлечь вкус

Для горячей пищи добавляйте специи или травы в конце, чтобы сохранить аромат. Для холодных блюд, таких как салаты или приправы, добавляйте вначале, чтобы аромат усилился

Свежий лимон, укроп, имбирь и чеснок прекрасно подходят для всех видов рыбных блюд

Розмарин, лавровый лист и лук улучшат натуральный вкус курицы или стейка

Мята и ягненок очень хорошо сочетаются вместе

Замените готовые маринады с солью на цитрусовый сок и оливковое масло

Используйте корицу для выпечки

Овощи идеально подходят для экспериментов с такими специями, как тмин, перец, молотый перец чили и луковый порошок. Карри также может добавить особый аромат к любому овощному блюду

Заменители соли

Заменители соли можно купить в продуктовых магазинах. Они сделаны из калия или магния вместо натрия. Однако следует отметить, что существуют медицинские противопоказания к заменителям соли (особенно с калием), поэтому лучше проконсультироваться с врачом и убедиться, что это для вас безопасно.

Влияние дефицита соли на организм

Соль играет важную роль в поддержании уровня гидратации организма, работе нервной и сердечно-сосудистой системы, электролитного баланса и кровяного давления. Кроме того, она контролирует вкус и запах, а также способствует сокращению мышц. Слишком маленькое количество соли может привести к такому состоянию, как гипонатриемия. Симптомы могут включать тошноту и рвоту, снижение аппетита, головную боль, усталость и мышечные спазмы. Со временем гипонатриемия может привести к ухудшению работы мозга и даже смерти.

В группу риска входят люди, которые:

- сильно потеют (например, спортсмены)

- принимают лекарства, которые влияют на баланс натрия и жидкости

- имеют заболевания почек или печени

Однако стоит отметить, что человеческое тело невероятно эффективно удерживает соль. В результате нужно всего лишь 1,5 г соли в день, а это количество легко получить, учитывая современное питание.

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