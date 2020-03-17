Какими продуктами можно запасаться и как их хранить

В ситуации карантина и вынужденной изоляции каждый из нас столкнулся с необходимостью сделать хотя бы минимальный запас продуктов на случай, если завтра ближайший супермаркет будет закрыт. Итак, какие продукты стоит покупать впрок и как их хранить.

Яйца

Как известно, куриные яйца хранятся около месяца. Поэтому, если в вашем холодильнике есть место, можете смело купить один, а то и два лотка яиц. Яйца нужно хранить только в холодильнике и только острым концом вниз. В таком положении желток опустится вниз, а воздушная прослойка останется над белком под самой скорлупой. Не имея контакта с воздушной прослойкой желток будет дольше оставаться свежим.

Рыбные и мясные консервы

Имеет смысл обратить внимание на мясные и рыбные консервы. Удобство консервы в том, что этот продукт уже полностью готов к употреблению и даже не всегда нуждается в том, чтобы его разогревали. Однако, выбирая консервы, нужно обратить внимание на некоторые важные моменты.

Во-первых, срок годности. Как правило, консервы хранятся достаточно долго, и, если вы держите в руках консервную банку, на которой указано, что срок годности истекает через неделю, это значит, что эта банка простояла на полке около двух лет и вам однозначно не стоит ее покупать.

Второй важный момент: тщательно изучайте внешний вид банок, которые продаются по акции. Консервы - это достаточно дорогой продукт и, если на них резко сбрасывают цену, на это должна быть причина.

Третий важный момент: целостность банки. Не стоит покупать консервы с очевидными внешними дефектами упаковки. Если банка с вмятиной, значит она как минимум падала, а это значит, что могла произойти разгерметизация и продукт внутри может быть испорчен. Если банка вздута, продукт однозначно испорчен.

Что касается хранения консервов, есть несколько общих правил. Консервы в стеклянной таре нужно хранить в темном месте. Средняя температура хранения должна быть в пределах от 3 до 8 градусов. Открытая банка может храниться в холодильнике не более трех суток.

Крупы

Крупы - идеальный продукт для стратегического запаса. Они вкусные, полезные, относительно дешевые. Рис, гречка, перловка, ячка, булгур, чечевица, овсянка, манка, пшено. Выбор круп огромен. Однако, нужно помнить, что крупы нужно хранить правильно. Чтобы в крупе не завелись жучки, ее нужно хранить в герметично закрытой таре. Полиэтиленовые кульки из супермаркетов для хранения круп не подходят. Даже если вы завяжете кулек на плотный узел, уже через пару недель вы увидите, что в нем поселились насекомые. При отсутствии специальных судков можно воспользоваться стеклянными банками и капроновыми крышками. Храним крупы в сухом темном месте.

Вермишель и макароны

Макароны - это продукт с достаточно продолжительным сроком хранения, однако они очень боятся влаги. Поэтому, если вы решили прикупить на время карантина пару пачек макарон или вермишели, обратите внимание на следующие моменты: заводская упаковка должна быть герметична. Если герметичность нарушена или вы сами открыли пачку макарон и часть упаковки использовали, пересыпьте оставшийся продукт в специальный судок для сыпучих продуктов или в обычную банку с пластиковой крышкой.

Растительное масло

Этот продукт одним из первых сметают с полок в случае паники. Если вы решите прикупить несколько бутылок растительного масла, обратите внимание на срок годности. В закрытой бутылке масло может храниться около года. В открытой бутылке масло, в котором нет консервантов, может храниться до 4 месяцев. Рафинированное растительное масло, после того как бутылка будет открыта можно хранить до 4 месяцев, нерафинированное - до 2 месяцев. Хранить растительное масло нужно в темном, сухом месте. Масло не любит ни тепло, ни холод.

Печенье

Если вы решили прикупить немного печенья, то выбирайте продукт без наполнителей и прослоек. Принцип прост: обычное галетное печенье хранится намного дольше, чем печенье с творожной или кремовой прослойкой. Именно поэтому, если вы не планируете съест печенье в ближайшие день-два, покупайте печенье без добавок. Еще один важный момент: чем меньше в печенье содержание жира, тем выше у продукта срок годности. Выпечка с высоким содержанием жира портится быстрее. Хранить печенье нужно в герметичной таре в темном сухом месте.

Мука и сахар

И мука, и сахар - это продукты долгого хранения, однако они оба категорически не любят влагу. Кроме того, запас муки может быть испорчен насекомыми. Поэтому и муку, и сахар храним в герметично закрытой таре.

Молочные продукты

Молочные продукты имеют очень ограниченный срок годности, поэтому ни о какой закупке впрок не может быть и речи. Однако обратите внимание на то, что в условиях паники, спрос на молочные продукты может несколько упасть, в связи с чем риск купить залежалый товар существенно увеличится. Поэтому, первое на что обращайте внимание при покупке молочных продуктов - это срок годности.

Фрукты

Что касается фруктов, то их вы также не купите впрок. Если в идеале апельсины хранятся до 6 месяцев, а яблоки - от месяца до двух, то в реальности вы этого никогда не получите. Во-первых, каждый фрукт должен быть завернут в бумагу. Во-вторых, обязательно должен соблюдаться температурный режим. Например, яблоки нужно хранить при температуре не выше +8, а апельсины +4. Также температура хранения будет зависеть от сорта фруктов и от зрелости каждого конкретного плода. Принимая во внимание то, что по дороге в супермаркет овощи проходят нелегкий путь погрузки и доставки, что сказывается на их целостности, вывод один: не покупайте плоды с видимыми внешними дефектами. Ну и самое главное: покупайте столько фруктов, сколько вы можете съесть, а не столько, сколько вы можете выбросить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!