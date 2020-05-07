Каким должен быть полезный ужин: озвучены неожиданные советы

Ужин вызывает много спорных обсуждений, когда речь идет о похудении. Возможно, вы уже слышали, что нужно избегать углеводов во время вечернего приема пищи и есть только 1 фрукт с йогуртом.

Кроме того, часто называют продукты, которые не следует употреблять, так как они способствуют задержке жидкости. Однако знайте, что вокруг этой темы существует достаточно много мифов.

OBOZREVATEL при содействии dietistasnutricionistas.es предлагает вам ознакомиться с главными советами, как сделать ужин более сбалансированным, легким и простым в приготовлении.

Избегайте чувства голода перед ужином

Для этого важно, чтобы вы ели что-то во время перекуса. В качестве полезных для здоровья вариантов, которые подойдут для второй половины дня, можно выделить фрукты или йогурт с орехами (без сахара).

Ешьте больше овощей

В дополнение к витаминам и минералам, овощи также содержат клетчатку, благодаря которой вы можете дольше оставаться сытыми. Это продукты с низкой калорийностью, поэтому они идеально подходят для легкого ужина.

Не исключайте из рациона углеводы

Многие люди считают, что углеводы должны быть ограничены во время ужина, особенно при похудении. Тем не менее, если вы потребляете их в количестве, которое соответствует физиологическим потребностям, нет никаких оснований исключать их из меню. Убедитесь, что на тарелке есть пища, которая содержит такие продукты, как цельнозерновые, бобовые или клубни.

Выбирайте качественные белки

Белки должны быть частью каждого основного приема пищи. Однако следует отметить, что не все продукты, богатые белком, являются хорошим вариантом. Отдавайте предпочтение белому мясу, яйцам и голубой рыбе, которые обеспечивают полезными жирами, а также таким растительным белкам, как бобовые. При этом избегайте гамбургеров, колбас, мясных деликатесов и красного мяса, так как это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Избегайте неполноценных ужинов

Сбалансированный и здоровый ужин должен включать в себя овощи, зелень, углеводы и качественные белки. По этой причине важно избегать таких привычек, как употребление только кусочков фруктов или йогурта с хлопьями. В этих случаях вы не получите те питательные вещества, которые должны присутствовать в рационе. Кроме того, появится желание снова поесть или вы проснетесь голодными. Если нравится что-то сладкое, можете включить фрукты в качестве ингредиента в свои блюда.

Не забудьте десерт

Возьмите натуральный йогурт без сахара и добавьте немного фруктов. Они обеспечат сладкий вкус и клетчатку, повышая чувство сытости. Также можно приготовить смузи или домашнее мороженое путем измельчения фруктов.

Идеи ужинов на каждый день недели

Чтобы на практике применить все те советы, которые были представлены, предлагаем идеи легких и полезных ужинов.

Понедельник: киноа с отварной курицей, грушей, помидорами черри, ломтиками редьки и миксом салата.

Вторник: запеченная тыква со специями карри, вялеными помидорами, красным луком и листьями салата. Омлет из кабачков и цельнозерновой хлеб.

Среда: крем-суп из сельдерея, яблока, лука и картофеля. Дорада с лимоном и перцем, приготовленная в микроволновой печи.

Четверг: обжаренные овощи (зеленый и красный перец, лук, баклажаны) и куриная грудка с кус-кусом.

Пятница: овощной суп (морковь, лук и цуккини) с коричневым рисом и вареным яйцом.

Суббота: салат из рукколы, баклажана (запеченного на гриле), помидора, сыра (моцареллы или домашнего), копченого лосося и свежего базилика.

Воскресенье: овощи на гриле (грибы, цуккини, баклажаны, помидоры черри). Запеченный хек с картофелем, луком и сладкой паприкой.

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