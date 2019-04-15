Какие салаты приготовить на Пасху 2019: быстро и вкусно

Вы наверняка уже думали о том, что же будете готовить на Пасху. Среди главных блюд конечно же будут – салаты. Мы решили облегчить вам задачу с поиском рецептов и составили список самых вкусных и быстрых салатов с яйцами:

Салат с яйцом и редиской

Отличный весенний вариант – освежающий, простой и очень вкусный салат.

Ингредиенты:

1.Редиска – 300 г.

2. Яйца – 4 шт.

3. Зеленый лук – по вкусу

4. Соль – по вкусу

5. Майонез – по вкусу

6. Сметана – по вкусу

7. Петрушка – по вкусу

Помойте редиску, обрежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками, отправьте в глубокую миску. Сварите, а затем охладите яйца. Нарежьте кубиками и отправьте в миску. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук, добавьте его по вкусу. К уже порезанным ингредиентам добавьте майонез и сметану. Посыпьте щепоткой соли – по вкусу.

Салат с яйцом и черемшой

Ароматная черемша в сочетании с зеленью и яйцами – фантастический вкус и польза.

Ингредиенты:

1. Яйца – 4 шт.

2. Черемша – 50 г.

3. Зеленый лук – 1/3 пучка

4. Сметана – 2 ст. ложки

5. Растительное масло – 1 ст. ложка

6. Соль – по вкусу

Сварите яйца, охладите, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Высыпьте измельченные яйца в глубокую тарелку. Вымойте, осушите и измельчите зеленый лук, отправьте в тарелку к яйцам. Помойте и обсушите черемшу, нарежьте её мелкими кусочками, высыпьте к другим ингредиентам. Посолите смесь из ингредиентов, соли добавляйте по минимуму, чтобы не перебить полезные качества салата. Добавьте растительное масло и заправьте сметаной. Выложите салат в красивую тарелку и подавайте к столу.

Салат с перепелиными яйцами и курицей

Насыщенный витаминами, яркий и сочный салат.

Ингредиенты:

1. Яйца перепелиные – 10 шт.

2. Помидоры черри – 150 г.

3. Свежие огурцы – 1 шт.

4. Куриное филе – 200 г.

5. Лук – 1 шт.

6. Болгарский перец – 0,5 шт.

7. Петрушка – по вкусу

8. Соль – по вкусу

9. Перец черный молотый

Почистите лук, нарежьте его полукольцами и отправьте его в небольшую тарелку. После, необходимо замариновать лук, залейте его кипятком и добавьте маленькую щепотку соли, чайную ложку сахара и одну столовую ложку уксуса. Оставьте лук мариноваться. Вымойте и очистите от семян болгарский перец, нарежьте его тоненькими полосками. Далее помойте и очистите от кожуры огурец, порежьте его на соломку. Помидоры черри помойте, обсушите и разрежьте на две половинки. Затем, отварите куриное филе и охладите, нарежьте на тонкие полоски. Помойте, обсушите и измельчите петрушку. Варите перепелиные яйца примерно 4 минуты после кипения. Охладите и очистите их от скорлупы, разрежьте ножом пополам. Все ингредиенты (кроме перепелиных яиц) поместите в глубокую тарелку, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Тщательно всё перемешайте. Выложите салат на тарелку для подачи, сверху положите половинки яиц.

Салат с яйцами и баклажанами

Любителям баклажанов такой салат однозначно придется по вкусу.

Ингредиенты:

1. Баклажан – 3 шт.

2. Яйца – 5 шт.

3. Лук – 1 шт.

4. Петрушка – по вкусу.

5. Соль – по вкусу.

Сначала необходимо почистить баклажаны. После этого нарежьте их в виде соломки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Отправьте сюда нарезанные баклажаны и обжаривайте их на среднем огне несколько минут. Пока баклажаны будут жариться вы можете почистить лук и нарезать его тонкими полукольцами. Чтобы убрать горечь из лука залейте его кипятком в небольшой тарелке и через несколько минут слейте всю жидкость. Далее опять залейте его кипятком и добавьте столовую ложку сахара и две столовые ложки яблочного уксуса (можно использовать одну столовую ложку обычного уксуса). Оставьте лук мариноваться в течение 15 минут. Жареные баклажаны выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Отварите яйца, нарежьте соломкой или кубиками. Затем помойте и обсушите петрушку, измельчите её ножом (можно заменить на кинзу). В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец, заправьте майонезом.

Салат с яйцами и сардинами

Легкий и питательный салат, подойдет для любого повода.

Ингредиенты:

1. Сардины в масле (консервы) – 1 банка

2. Яйца – 5 шт.

3. Майонез – по вкусу

4. Соль – по вкусу

Приготовьте все ингредиенты: отварите яйца, откройте рыбную консерву и слейте с нее всю жидкость, приготовьте необходимое количество майонеза. Сваренные и охлажденные яйца нарежьте кубиками среднего размера. Высыпьте яйца в глубокую тарелку. Затем, в отдельной тарелке измельчите сардины любым удобным способом. Рыбную массу отправьте к яйцам и слегка перемешайте. Добавьте специи по вкусу и заправьте салат майонезом.

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