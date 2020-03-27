Какие продукты помогут укрепить кости во время карантина

В дни карантина очень важно, чтобы ваши кости страдали как можно меньше, учитывая недостаток упражнений и солнечных ванн.

Что нужно сделать, чтобы минимизировать риски? Обеспечить здоровую пищу, содержащую кальций. Кальций является наиболее распространенным минералом в организме человека и отвечает за такие функции, как свертывание крови или нервный импульс. OBOZREVATEL и Hola.com предлагают вашему вниманию продукты, которые необходимо включить в свой рацион.

Шпинат

Листья шпината богаты кальцием, фолиевой кислотой, витамином К, железом, витамином А и клетчаткой. Это один из самых полезных продуктов, которые вы можете съесть. Если собираетесь варить, старайтесь не превышать рекомендуемое время приготовления, чтобы сохранить его свойства.

Злаки

Помимо клетчатки, злаки являются источником фосфора, витаминов В и Е, а также кальция. В большинстве супермаркетов и магазинов вы можете найти этот продукт, обогащенный другими витаминами или добавленный, чтобы обеспечить различные структуры и ароматы.

Молочные продукты

Это первое, что приходит на ум, когда возникают мысли о том, как укрепить кости. Молочные продукты содержат кальций, а также фосфор, который в избытке мешает процессу усвоения кальция. Поэтому очень важно контролировать их количество потребления в день, а также использовать другие источники кальция, полученные из продуктов растительного происхождения.

Тофу

Соевое мясо богато кальцием и белком. Содержит фитоэстрогены, которые помогают предотвратить остеопороз. Тофу – это продукт, полученный из соевых бобов, поэтому он сохраняет многие их свойства и является универсальным ингредиентом в вегетарианских и веганских рецептах.

Брокколи

Зеленые листовые овощи обычно содержат высокие дозы кальция и железа. Брокколи также является источником фолиевой кислоты и витамина К, которые способствуют правильному усвоению кальция.

Лосось

Помимо того, что лосось очень вкусный, он является отличным источником витаминов, белков и минералов, таких как селен, магний и кальций. Это рыба с низким содержанием жира, поэтому в ней очень мало калорий. Кроме того, голубая рыба содержит омега-3 – жир, который человеческий организм не может производить самостоятельно.

Яичный желток

Это один из самых важных источников витаминов D, B, A, E и K. Если вам нравятся фильмы, вы наверняка вспомните, как Рокки принимал свой яичный желток перед тяжелыми тренировками. Яичный желток, помимо витаминов, содержит кальций, железо, селен и магний.

Капуста Кале (Кудрявая капуста)

Кальций содержится в различных видах капусты. Капуста Кале – одна из наиболее полезных. Кроме того, она имеет различные варианты потребления: ее можно варить, использовать в супах или в сыром виде (в салатах). Ее вкус особенно раскрывается, если добавить немного соевого соуса. Также она способствует выведению токсинов.

Миндаль

Среди орехов именно миндаль содержит наибольшее количество кальция. Он насыщает организм и допускает множество способов употребления. Это хороший вариант, чтобы всегда держать его под рукой в качестве перекуса.

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