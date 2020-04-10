Какие продукты помогут избежать весеннего авитаминоза

В период с апреля по май самым главным витамином, который поможет нашему организму справиться с авитаминозом является витамин С.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Набока.

"В период с апреля по май нужно сделать акцент на витамине С. Это основной витамин, который нам сейчас нужен и в данный период является основным формирующим фактором для нашей иммунной системы.

Витамин С в большом количестве содержится в лимоне, апельсине, чесноке и имбире.

Однако с приемом продуктов, содержащих этот витамин нужно быть крайне осторожными. Дело в том, что у того же чеснока есть побочные эффекты. Чрезмерное использование этого ингредиента может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В день рекомендовано употреблять не более 2 зубочков среднего размера. Некоторые эфирные масла, находящиеся в составе чеснока, могут раздражать стенки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Злоупотребление лимонами тоже не желательно, так за счет повышенного содержания кислоты тоже могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Натощак можно добавлять 1 дольку лимона в воду. При гастрите и повышенной кислотности – натощак нельзя употреблять лимон вообще, а в течение дня не более 30 грамм дробно.

Апельсины и мандарины, богатые витамином С могут вызывать аллергические реакции.

Я рекомендую использовать разноцветные салаты с содержанием витамина С. Также стоит добавлять в них немного чеснока, имбиря, лимона. Главное - ингредиенты содержащие витамин С нужно добавлять в умеренных количествах.

Также в качестве прекрасного источника витамина С можно использовать сухой шиповник.

Но нужно помнить, что этот витамин разрушается при температуре выше 50 градусов. Кроме того, шиповник нельзя заваривать в металлической посуде. В этом случае он полностью теряет свои полезные свойства.

Также у многих в период с апреля по май наблюдается авитаминоз, связанный с дефицитом витамина А, который содержится в моркови, папайе, капусте и свежей зелени. Этот авитаминоз проявляется в появлении белых пятен на коже. При нажатии пальцем на кожу появляется едва заметное светлое пятно, убираете палец - пятно еще какое-то время остается, потом исчезает. Это и есть проявление авитаминоза.

Еще одно проявление весеннего авитаминоза - нарушение целостности и эластичности кожи. На коже появляются трещины, сухость, шелушение, шершавость.

Люди, которые в зимний период принимают натуральные минерально-витаминные комплексы и правильно корректируют свое питание, переносят авитаминоз намного легче. Речь идет именно о натуральных витаминных комплексах, ни в коем случае не о синтетических.

Что касается витаминных добавок, то к их помощи стоит прибегать только при выявлении серьезного дефицита витаминов. Эти добавки должен назначать специалист, так как могут быть аллергические реакции".

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