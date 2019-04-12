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Какие продукты нельзя есть женщинам после 40 лет

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Для многих женщин, даже после 40 лет, очень важно сохранять фигуру и вес в норме. Поскольку физические нагрузки не всегда дают желаемый результат, выбор правильной диеты может изменить ситуацию к лучшему. Но прежде чем садиться на диету, следует знать какие продукты лучше исключить из своего рациона.

1.Белый хлеб

Какие продукты нельзя есть женщинам после 40 лет

Реакция женского организма на быстрые углеводы, которые содержатся в белом хлебе значительно отличается от мужской. По словам ученых, у женщин, которые регулярно употребляют белый хлеб в 2,2 раза повышается риск сердечного приступа. Белый хлеб вредит также и талии. В результате переработки углеводов в глюкозу, наступает чувство насыщения, но они быстро рассасываются, после чего появляется потребность в повторном приеме пищи. Таким образом мы имеем лишние килограммы.

Лучше употреблять в пищу цельнозерновой хлеб.

2. Фастфуд

Какие продукты нельзя есть женщинам после 40 лет

Поскольку у женщин в зрелом возрасте обмен веществ замедляется, лучше сразу отказаться от фастфуда и забыть о дешевой кондитерке. Ведь правило молодости – съел и забыл, с возрастом уже не действует. Все вылезет боком и на боках.

Лучшая замена фастфуду – полезные и питательные овощные салаты, блюда из рыбы, курицы, говядины, творога и фасоли.

3. Сладкие напитки

Какие продукты нельзя есть женщинам после 40 лет

А с этим лучше вообще не шутить. Газировка, лимонады и соки в пакетах содержат больше калорий чем тарелка борща или ваш любимый салат. Употребления их в возрасте после 40 лет значительно увеличивает риск на возникновение диабета второго типа из-за высокого гликемического индекса этих напитков.

Приготовьте морс по рецепту, он куда полезней.

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