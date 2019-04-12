Какие продукты нельзя есть женщинам после 40 лет

Для многих женщин, даже после 40 лет, очень важно сохранять фигуру и вес в норме. Поскольку физические нагрузки не всегда дают желаемый результат, выбор правильной диеты может изменить ситуацию к лучшему. Но прежде чем садиться на диету, следует знать какие продукты лучше исключить из своего рациона.

1.Белый хлеб

Реакция женского организма на быстрые углеводы, которые содержатся в белом хлебе значительно отличается от мужской. По словам ученых, у женщин, которые регулярно употребляют белый хлеб в 2,2 раза повышается риск сердечного приступа. Белый хлеб вредит также и талии. В результате переработки углеводов в глюкозу, наступает чувство насыщения, но они быстро рассасываются, после чего появляется потребность в повторном приеме пищи. Таким образом мы имеем лишние килограммы.

Лучше употреблять в пищу цельнозерновой хлеб.

2. Фастфуд

Поскольку у женщин в зрелом возрасте обмен веществ замедляется, лучше сразу отказаться от фастфуда и забыть о дешевой кондитерке. Ведь правило молодости – съел и забыл, с возрастом уже не действует. Все вылезет боком и на боках.

Лучшая замена фастфуду – полезные и питательные овощные салаты, блюда из рыбы, курицы, говядины, творога и фасоли.

3. Сладкие напитки

А с этим лучше вообще не шутить. Газировка, лимонады и соки в пакетах содержат больше калорий чем тарелка борща или ваш любимый салат. Употребления их в возрасте после 40 лет значительно увеличивает риск на возникновение диабета второго типа из-за высокого гликемического индекса этих напитков.

Приготовьте морс по рецепту, он куда полезней.

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