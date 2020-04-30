Какие продукты и зачем нужно замачивать в молоке

OBOZREVATEL продолжает публиковать серию кулинарных лайфхаков, которые облегчат жизнь многим хозяйкам.
Сегодня мы хотим вам напомнить список продуктов, которые следует замачивать в молоке.
Сушеные грибы
Если замочить грибы в молоке хотя бы на 1-2 часа, они будут гораздо ароматнее и нежнее.
Слишком соленая сельдь
Если вы купили слишком соленую сельдь, замочите ее на ночь в молоке. Утром рыба будет не только менее соленой, но и более нежной.
Печень
Если вы замочите свиную или говяжью печень на 2 часа в молоке, она будет более мягкой, а молоко уберет из нее все токсины.
Батон для фарша
Если вы готовите фарш для котлет, замочите батон в молоке. Это сделает фарш особенно нежным и воздушным.
Слишком кислый творог
Если вы купили слишком кислый творог, его можно на 3-4 часа замочить в молоке. Творог станет гораздо вкуснее.
Старое мясо
Старое, жесткое или жилистое мясо станет более нежным, если вы на ночь замочите его в молоке.
Почки
Если замочить почки на 2-3 часа в молоке, они будут не только более мягкими, но и отдадут все токсины.
Рыба
Если свежую рыбу на 2 часа замочить в молоке, во время жарки образуется красивая румяная корочка, а мякоть при этом останется сочной.
Отбивные
Если мясо для отбивных на несколько часов оставить в молоке, отбивные будут более сочными.
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