Какие пищевые привычки усиливают состояние тревожности

Как правильно составить свой рацион, можно ли искусственно снизить состояние тревожности и как меняются гастрономические привычки у людей, живущих в состоянии стресса.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач диетолог Людмила Гончарова.

"У нас введены жесткие ограничительные меры. Мы наблюдаем, как люди скупают в магазинах абсолютно все, начиная от круп и заканчивая туалетной бумагой. Глядя на это, понимаешь: люди не видят выхода из ситуации, они не понимают, что делать, они не могут ничего изменить. То, что мы видим сейчас — это состояние паники и очень сильной тревоги. Чем больше проходит дней с момента введения ограничительных мер, тем выше градус тревожности в обществе. Люди не успокаиваются. Накал только растет.

Безусловно, коронавирус — это опасно, как и любая другая инфекционная болезнь, но никто не отменял здравый смысл. В любой ситуации нужно действовать разумно. В данной ситуации все зависит от нашей иммунной системы.

Нужно поддержать иммунную систему. Кроме всем известных мер предосторожности, нужно помнить о том, что нам нужна двигательная активность, хотя бы 30 минут в день. Если сейчас нельзя пойти на стадион или спортивную площадку, можно делать физические упражнения дома.

Что касается питания, то важно знать, что в ситуации повышенной тревожности у нас происходит выработка кортизола. При неправильной работе иммунной системы, когда вырабатывается кортизол, нам хочется жирного, жареного или сладкого. Но это не значит, что нужно поддаваться этому желанию. Никакой пользы это не даст, стресс не уйдет от того, что вы будете есть неправильную жирную сладкую пищу- круасаны, блинчики, пончики, булочки, оладьи, жаренный картофель и тд. Это касается и выпечки.

Вы получите лишний вес и все. В жареной и сладкой пище гормон счастья, серотонин, находится в минимальном количестве, то есть вы не успокоитесь после приема пищи. Но самое главное, что после приема жирной или сладкой пищи наступит состояние депрессии и подавленности.

К тому же люди, которые заедают стресс сладким, провоцируют у себя развитие сердечно-сосудистых заболеваний и развитие диабета второй степени. Если вы не хотите заболеть, ваши действия должны быть правильными.

В состоянии стресса у нас вырабатывается адреналин, повышается давление. На выработку норадреналина, чтобы сузить сосуды, и понизить давление, нужно огромное количество кальция и магния. А где брать этот кальций, если вы не получаете правильные продукты? Организм будет брать его из ваших суставов, из костно-мышечной системы и т.д. А ваше психическое состояние, ваше настроение — это ваш кишечник и его нужно правильно кормить. 95% серотонина вырабатывается именно в кишечнике.

Однако нужно понимать, что если одни в состоянии стресса пытаются этот стресс заесть вредными продуктами, то другие вообще отказываются от еды. В обоих случаях это отклонение от нормы. Такие люди нуждаются в помощи диетологов и психологов. Любое отклонение от гастрономических привычек — это повод для обращения к врачу.

Поэтому первое что нужно сделать — это успокоиться и не игнорировать изменение гастрономических предпочтений. В нынешней ситуации я бы посоветовала готовить запеченную рыбу, отварные яйца, крупы. Также в рационе должны быть овощи и зелень.

Но самое главное - не стоит поддаваться панике. Это состояние так или иначе отражается на иммунной системе и на самочувствии. Если вы чувствуете, что вы не можете справиться со стрессом самостоятельно - обратитесь к специалистам. При работе со специалистом будет включаться правильное мышление.

Состояние стресса нужно убирать. Диетологи и психологи сейчас оказывают психотерапевтическую помощь в режиме онлайн. В ситуации карантина и ограниченной мобильности это могут быть скайп-консультации, консультации в режиме онлайн. Не нужно бояться обратиться к врачу, так как состояние паники торпедирует развитие других заболеваний. Игнорируя проблему, вы только усугубите ситуацию".

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