Какие орехи избавят организм от дефицита железа?

Фисташки, миндаль и кешью помогут организму справиться с дефицитом железа, который на раннем этапе проходит незамеченным.

Усталость, непостоянная температура тела, ослабленный иммунитет - вот главные симптомы того, что у человека появились проблемы с достаточным содержанием железа.

Напомним, что кроме орехов, организм можно подпитать железом, употребляя зелень и овощи.

Если конкретизировать пользу орехов, то необходимо отметить, что в фисташках содержится 14 мг железа на 100 грамм продукта, эти орехи богаты белком, кальцием и магнием.

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В 30 граммах миндаля содержится почти 10 процентов суточной нормы железа, и этот орех является прекрасным продуктом для перекуса.

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Отличные показатели содержания железа содержатся и в кешью, который можно не только есть в сыром или жареном виде, но и добавлять в салаты, соусы и десерты.

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