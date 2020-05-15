Какие орехи избавят организм от дефицита железа?
Фисташки, миндаль и кешью помогут организму справиться с дефицитом железа, который на раннем этапе проходит незамеченным.
Усталость, непостоянная температура тела, ослабленный иммунитет - вот главные симптомы того, что у человека появились проблемы с достаточным содержанием железа.
Напомним, что кроме орехов, организм можно подпитать железом, употребляя зелень и овощи.
Если конкретизировать пользу орехов, то необходимо отметить, что в фисташках содержится 14 мг железа на 100 грамм продукта, эти орехи богаты белком, кальцием и магнием.
В 30 граммах миндаля содержится почти 10 процентов суточной нормы железа, и этот орех является прекрасным продуктом для перекуса.
Отличные показатели содержания железа содержатся и в кешью, который можно не только есть в сыром или жареном виде, но и добавлять в салаты, соусы и десерты.
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