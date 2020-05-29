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Какие корки сыра полезны для здоровья: раскрыты главные отличия

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Некоторые корки сыра не только придают ему особый вкус, но и в своей структуре имеют полезные элементы для облегчения пищеварения и укрепления иммунной системы.

Среди тех, которые не нужно есть, искусственные занимают первое место в списке (воск, парафин, минеральные масла и некоторые типы краски). С другой стороны, не все натуральные корки приятны для употребления.

OBOZREVATELпри содействии lavanguardia.com предлагает разобраться в том, какие из них можно есть, а какие – нет.

Как отличить

Некоторые из искусственных корок легко обнаружить. Они имеют характерный красный или желтый воск вокруг сырного шарика (Эдам, Гауда и другие). Но это не так просто понять, когда дело доходит до Манчего (овечего сыра) и других традиционных сыров. Их корки бывают как искусственными (черного цвета или очень белые и блестящие), так и натуральными (менее чистый, более коричневатый или желтоватый оттенок, без блеска).

Сыр с искусственной коркой

Сыр с искусственной коркой

Getty

Это покрытие добавляется для защиты сыра от возможных патогенных микроорганизмов и влажности, а также для придания им лучшего внешнего вида. Обычно они обозначают более низкое качество продукции и промышленное производство. В этих случаях совершенно нежелательно их употреблять.

Употребление корок

Хотя корки и не токсичны, а их компоненты разрешены испанским законодательством, они не приносят ничего хорошего. Те, которые имеют естественное происхождение и производятся самопроизвольно на протяжении всего процесса созревания, могут употребляться в пищу. В них нет искусственно добавленных элементов, особенно если речь идет о ремесленных сырах (сделанных вручную).

Естественные корки

Чем дольше происходит процесс отвердения, тем тоньше и тверже будет верхний слой. Поэтому иногда, чем лучше сыр, тем хуже корка. Это происходит потому, что формы, которые образуются на самой внешней части изделия, теряют влагу, постепенно уменьшая защитный слой. В этом процессе также усиливается аромат, иногда достигая довольно сильных и неприятных уровней. Хотя с точки зрения вкуса ничего не меняется.

Сыр Пармиджано

Сыр Пармиджано

Getty

Среди многих других это происходит с сыром Идиасабаль и особенно с Пармиджано Реджано, которые практически невозможно жевать. Некоторые сыры проходят процесс погружение в оливковое масло, вино или сидр, поэтому идея состоит в том, чтобы потреблять их, не удаляя корку. Это же касается и тех, которые покрыты паприкой или ароматическими травами.

С плесенью

Другим типом являются сыры с заплесневелым слоем, который может быть добавлен контролируемыми технологическими методами в процессе производства. Когда все закончено, он чистится, но всегда есть та белая часть, которая отличает козий сыр Руло де Кабра от таких сыров, как Бри, Камамбер и тому подобные.

Сыр с плесенью

Сыр с плесенью

Getty

Мало того, что такие корки происходят из того же молока, из которого сделан сыр, и могут быть съедены, считается, что они добавляют ему ценность, а благодаря пробиотикам и пенициллину – полезные для здоровья свойства.

Однако не рекомендуется использовать те, которые покрывают очень сливочные сыры, например Torta del Casar, потому что они обладают наибольшей бактериальной активностью, а также не вносят ничего в продукт, даже аромат.

В таких сортах, как Рокфор, Горгонзола, Кабралес, корка едва различима и ее трудно отделить. В процессе участвует гриб пеницилл рокфоровый, который и формирует эти характерные связи.

Существует предостережение для любого типа сыра, связанное с тем, что беременные женщины не должны есть корку, которая может содержать бактерии, опасные для здоровья.

Настоящие любители сыра предпочитают воспользоваться всем этим продуктом, в том числе натуральной коркой, которую трудно съесть. Ее можно использовать для приготовления соусов, а также ризотто и некоторых типов бульонов, придавая блюдам особый вкус.

Как сообщал OBOZREVATEL, перец чили и кофе являются главными продуктами, которые могут заменить болеутоляющие средства.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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