Какие блюда приготовить на Пасху 2019 вегетарианцу

Праздничный стол на Пасху для вегетарианцев – это вполне реализуемо, вкусно и насыщенно.

BBC Food представил варианты вегетарианских блюд на Пасху – без яиц, мяса и молочных продуктов.

Веганские панкейки

Ингредиенты:

1. 125 г. муки с разрыхлителем

2. 2 ст. л. сахарной пудры

3. 1 ч. л. разрыхлителя

4. Щепотка морской соли

5. 150 мл. соевого или миндального молока

6. 1/4 ст. л. экстракта ванили

7. 4 ст. л. подсолнечного масла, для жарки

Положите муку, сахар, разрыхлитель и соль в миску и тщательно перемешайте. Добавьте молоко и экстракт ванили, взбейте венчиком до однородного состояния. Поставьте большую антипригарную сковороду на средний огонь. Добавьте 2 чайные ложки масла и обмажьте вокруг сковородки с помощью термостойкой щетки или осторожно, используя толстый комок кухонной бумаги. Как только сковорода разогреется, вылейте небольшую половину (около двух десертных ложек) жидкого теста на одну сторону сковороды и распределите тыльной стороной ложки примерно до 10 см в диаметре. Сделайте второй блин точно так же, смазывая сковороду оставшимся маслом перед добавлением жидкого теста. Готовьте около минуты, или пока на поверхности не появятся пузырьки, а края станут сухими и слегка блестящими. Быстро и аккуратно переверните и готовьте на другой стороне еще минуту или до легкого бледно-золотистого цвета. Складывайте готовые блины на тарелке, сложите их в один слой. Подавайте с кленовым сиропом.

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Французский тост с ягодами

Ингредиенты:

1. 400 г. консервированного органического нута

2. 1 ч. л. кленового сиропа, для взбрызгивания

3. 1/2 ч. л. экстракта ванили

4. 4 толстых ломтика белого хлеба, каждый около 2 см.

5. 2 ст. л. подсолнечного масла

6. 200 г. свежих ягод, таких как малина, черника и клубника

7. 2 ч. л. сахарной пудры

Слейте жидкость из нута в сито над кувшином – у вас должно получиться около 150 мл. сока из нута. Взвесьте 50 г. Если вам нужно сделать больше французских тостов, вы можете удвоить или утроить ингредиенты. Смешайте 50 г. сока из нута, кленовый сироп и ваниль в средней миске. Нагрейте 1 ст. л. масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Смажьте хлеб с обеих сторон смесью из нута, пока она не израсходуется. Поместите хлеб осторожно в горячую сковороду и готовьте на среднем огне около 3 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Перемещайте хлеб, чтобы он не пригорел. Вылейте оставшееся масло в сковороду и переверните хлеб. Готовьте на другой стороне около 3 минут или до золотисто-коричневого цвета. Разложите французские тосты на две тарелки и положите сверху ягоды. Посыпьте просеянной сахарной пудрой и подавайте с дополнительным кленовым сиропом (по желанию).

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Лимонный пирог

Ингредиенты:

1. 150 г. маргарина без масла, плюс дополнительный для смазки

2. 175 г. сахарной пудры

3. 200 г. обычной муки

4. 2 ч. л. разрыхлителя

5. 1/2 ч. л. бикарбоната соды

6. 50 г. молотого миндаля

7. Щепотка соли

8. 150 мл. соевого молока

9. 3 лимона, цедра мелко тертая из 2, сок из 3

10. 4 ст. л. сахарного песка

Разогрейте духовку до 180C. Смажьте форму для кекса и выровняйте основание диском из бумаги для выпечки. Добавьте ложку маргарина и сахарную пудру в миску (или миску от миксера). Просейте в простой муке, разрыхлителе, бикарбонате соды, измельченном миндале и щепотке соли. Добавьте соевое молоко, цедру лимона и сок из одного лимона. Хорошо взбейте, пока компоненты полностью не объединятся, и смесь не станет гладкой. Быстро разложите полученную смесь в готовую форму для выпечки, разровняйте по уровню ложкой и запекайте на средней полке предварительно разогретой духовки в течение от 1 часа до 1 часа 10 минут. Поставьте форму для выпечки на решетку и оставьте на 5 минут. Тем временем, смешайте сок из оставшихся лимонов с сахарной пудрой и аккуратно и равномерно разложите поверх торта. Оставьте торт до полного остывания, прежде чем вынуть его из формы и подать на стол.

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Тушёные овощи

Ингредиенты:

1. Одна большая луковица, грубо нарезанная

2. 6 перцев, ассорти из красного и желтого, без семян, порезанные дольками

3. 400 г. томатов разных размеров и цветов

4. 20 веточек тимьяна

5. 8 ст. л. оливкового масла

6. 2 х 400 г. банки каролинских бобов

7. 2 ч. л. молотого душистого перца

8. 350 г. зеленой фасоли

9. Соль и свежемолотый черный перец

Разогрейте духовку до 200C. Положите лук и другие овощи в сковородку с веточками тимьяна и полейте оливковым маслом. Жарьте в течение 1 часа. Добавьте каролинские бобы и молотый душистый перец в сковороду и хорошо перемешайте, убедитесь, что все сухие части хорошо покрыты оливковым маслом. Выпекайте еще 30 минут. Отрежьте стебельки зеленой фасоли. Готовьте в кастрюле с кипящей подсоленной водой 4 минуты. Освежите в миске с ледяной водой. Добавьте зеленую фасоль к жареным овощам. Приправить солью и перцем и подавайте.

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Рагу из помидоров и фенхеля с перловой крупой

Ингредиенты:

1.150 г. перловой крупы

2. 400 мл. овощного бульона

3. 2 х 400 г консервированных бобов каннеллини, высушенные и промытые

4. 600 г. фенхеля, мелко нарезанного

5. 100 г. черных оливок, без косточек, грубо нарезанные

6. 2 зубчика чеснока, измельченные

7. 2 лавровых листа

8. 1/2 ст. л. оливкового масла

9. 8 больших помидора

Для заправки из базилика и кедрового ореха:

1. 30 г. свежего базилика, очень мелко нарезанного

2. 2 ст. л. оливкового масла

3. 1/2 ст. л. лимонного сока, плюс дополнительно при необходимости

4. 15 г. кедровых орехов, грубо нарезанные

5. Морская соль и свежемолотый черный перец

Разогрейте духовку до 200C. Поместите перловую крупу, бульон, бобы каннеллини, фенхель, оливки, чеснок, лавровый лист и масло в форму для запекания или небольшую сковороду для глубокого обжаривания и перемешайте. Добавьте помидоры сверху, плотно накройте кухонной фольгой или крышкой и варите 1 час. Чтобы сделать соус из базилика и кедрового ореха, смешайте в небольшой миске базилик, масло, щепотку морской соли, лимонный сок и кедровые орехи. Отложить в сторону. Оставьте рагу на 10 минут. Осторожно переложите помидоры на отдельную тарелку, затем добавьте половину заправки в рагу. Попробуйте и добавьте больше соли, перца и лимонного сока, если необходимо. Верните помидоры обратно. Добавьте оставшуюся заправку и подавайте.

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