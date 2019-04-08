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Какая еда согревает при прохладной погоде

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Хотя сейчас и весна, на улице становится с каждым днём все теплее и теплее, многие уже начинают задумываться о том, какой же будет зима, где купить тёплый свитер или куртку. Но не стоит так сильно заморачиваться на эту тему, ведь ответ очень прост. Ничто не согреет зимой лучше, чем еда. И это научно доказано.

Согласно отчету RIFT TAX Refunds, существуют продукты и ингредиенты, которые гарантировано согреют вас зимой.

Поскольку в среднем у женщин, работающих в офисах уровень метаболизма на 35 % ниже чем у мужчин риск того, что они будут чувствовать холод и озноб значительно выше. Именно поэтому так важно употреблять термогенную пищу особенно зимой.

Диетологи утверждают, что термогенез, вызванный диетой, поможет согреться в самые холодные месяцы и никаким образом не повлияет на общее состояние организма, а даже улучшит его.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки, белка, углеводов и специй способствует преобразованию калорий в тепло, что в свою очередь согреет нас.

Овсянка - один из самых распространённых и практичных вариантов. Она наполнена фитохимическими и питательными веществами, которые на протяжении дня выделяют энергию для поддержания тепла в теле.

Высокая калорийность и жирность содержатся в говядине (читайте рецепты блюд из говядины) и делает её идеальным топливом для вашего тела. Она фантастический источник железа, которое играет большую роль для циркуляции крови. Наилучшее применение в качестве сэндвича с хлебом из непросеянной муки.

Согревающими функциями обладает и лук-порей. Ведь он богат на антиоксиданты и витамины, которые помогают сердцу перекачивать кровь по всему телу сохраняя тепло. Лучше всего употреблять с бульонами (читайте рецепты куриного бульона, говяжьего бульона и овощного бульона)или картофельным супом (читайте рецепт).

Какая еда согревает при прохладной погоде

Из напитков на первый план выходит чай. Подойдёт практически любой, но лучше всего сработает чай, заваренный на травах, мяте с добавлением мёда.

В качестве десерта можно выбрать имбирный пирог. Имбирь усиливает термогенные свойства и способствует циркуляции крови в нашем организме, что делает его отличным источником тепла.

Рецепты вкусных и согревающих блюд уже на нашем сайте.

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