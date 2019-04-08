Какая еда согревает при прохладной погоде

Хотя сейчас и весна, на улице становится с каждым днём все теплее и теплее, многие уже начинают задумываться о том, какой же будет зима, где купить тёплый свитер или куртку. Но не стоит так сильно заморачиваться на эту тему, ведь ответ очень прост. Ничто не согреет зимой лучше, чем еда. И это научно доказано.

Согласно отчету RIFT TAX Refunds, существуют продукты и ингредиенты, которые гарантировано согреют вас зимой.

Поскольку в среднем у женщин, работающих в офисах уровень метаболизма на 35 % ниже чем у мужчин риск того, что они будут чувствовать холод и озноб значительно выше. Именно поэтому так важно употреблять термогенную пищу особенно зимой.

Диетологи утверждают, что термогенез, вызванный диетой, поможет согреться в самые холодные месяцы и никаким образом не повлияет на общее состояние организма, а даже улучшит его.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки, белка, углеводов и специй способствует преобразованию калорий в тепло, что в свою очередь согреет нас.

Овсянка - один из самых распространённых и практичных вариантов. Она наполнена фитохимическими и питательными веществами, которые на протяжении дня выделяют энергию для поддержания тепла в теле.

Высокая калорийность и жирность содержатся в говядине (читайте рецепты блюд из говядины) и делает её идеальным топливом для вашего тела. Она фантастический источник железа, которое играет большую роль для циркуляции крови. Наилучшее применение в качестве сэндвича с хлебом из непросеянной муки.

Согревающими функциями обладает и лук-порей. Ведь он богат на антиоксиданты и витамины, которые помогают сердцу перекачивать кровь по всему телу сохраняя тепло. Лучше всего употреблять с бульонами (читайте рецепты куриного бульона, говяжьего бульона и овощного бульона)или картофельным супом (читайте рецепт).

Из напитков на первый план выходит чай. Подойдёт практически любой, но лучше всего сработает чай, заваренный на травах, мяте с добавлением мёда.

В качестве десерта можно выбрать имбирный пирог. Имбирь усиливает термогенные свойства и способствует циркуляции крови в нашем организме, что делает его отличным источником тепла.

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