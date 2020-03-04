Как запечь минтай в духовке, чтобы было очень вкусно

Обычный минтай будет сказочно вкусным, если приготовить его особым способом.
FoodOboz предлагает, пожалуй, самый удачный вариант запекания рыбы в фольге. Кроме того, что минтай по этому рецепту получается невероятно сочным и ароматным, готовится он проще простого.
Такое блюдо достойно быть главным в праздничном меню, а его большим преимуществом является польза для здоровья. Ведь минтай богат необходимыми для организма полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и является идеальным источником белка.
Минтай
Лук и зелень идеально дополняют вкус этой рыбы, а запекать ее нужно в фольге сначала закрытым способом, а после – открытым.
В качестве соуса можно использовать сметану или постный майонез. Последний вариант подходит людям, которые соблюдают пост.
Детальный рецепт с видео про указанный способ приготовления читайте по ссылке: Рыба в духовке.
Минтай запеченный в духовке
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