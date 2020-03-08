Как замариновать ошеек на шашлык, чтобы мясо было сочным и вкусным

Из свиного ошейка получается очень вкусный и нежный шашлык, если приправить мясо правильно. FoodOboz предлагает необычный рецепт маринада без уксуса, с которым свинина станет мягкой и будет иметь восхитительный вкус.

Нарезанный ошеек, который провел в таком соусе несколько часов, просто идеально подойдет для зажарки над углями, а также его можно приготовить на сковороде или в духовке.

Для маринада понадобится лук, стручок острого перца, молотый черный перец, соль и томатный сок.

Мясо, нарезанное на кусочки, нужно тщательно перемешать со всеми ингредиентами, накрыть и оставить в холодильнике на два часа или более.

Соответствующий видеорецепт смотрите по ссылке: Маринад для мяса.

Шашлык

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