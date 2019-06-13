Как выбрать и пить розовое вино: правда о ценах, вкусе и происхождении

Есть девять распространенных мифов о розовом вине, которые мешают людям по достоинству оценить его (хотя оно подходит практически к любому блюду, включая стейк из телятины).

Об этом написала Нина Каплан для The Guardian.

Прежде всего, нужно знать, что розовое вино не обязательно является продуктом смешивания белого и красного вина, так делали в древние времена, но сейчас есть два способа, которыми делают именно розовое вино: отжимом красного винограда или с помощью мацерации.

Этот напиток был распространен еще в древней Греции и Риме, но тогда это действительно был продукт смешивания (пить чистое, неразбавленное вино считалось варварством).

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Теперь же процесс производства изменился, потому цены на розовое вино варьируются, и оно может быть как очень дешевым, или же достаточно дорогим, - в целом, как и белые, красные вина.

Раньше хорошее розовое вино делали только в Провансе на юге Франции, но сейчас его производят практически по всему миру от Южной Африки до Австралии, потому в целом не нужно ориентироваться на страну-производителя. Хотя, справедливо будет признать, что лучшие сорта делают, как правило, именно во Франции.

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Некоторые считают, что цвет хорошего розового вина должен колебаться в гамме от абрикосового до лососевого, но цвет не является показателем качества. Более того, некоторые виноделы пользуются этим заблуждением, продавая подкрашенную алкогольную воду.

Распространено мнение, что все розовое вино должно быть сладким, но это тоже не так. Лучшим розовым вином считается сухое и ароматное Las Fincas Rosado от Chivite.

Также многие уверены, что розовое вино, - напиток только для аперитивов, который пьют только женщины и только летом. Но и это в корне не верно, поскольку розовое вино не перебивает вкус пищи, его можно пить практически с любыми блюдами во время еды, в числе прочего оно сочетается и с зимним меню.

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Ограничения же употребления алкогольных напитков по половому признаку, - сомнительная практика, поскольку хорошее розовое вино доставит удовольствие всем совершеннолетним без исключения, у кого есть вкусовые рецепторы.

Розовое вино лучше всего подавать в ведерке со льдом, охладив его до 8-12 градусов, не взбалтывая, разливать в бокалы, наполняя их до половины. Пить нужно, смакуя, делая небольшие глотки, чтобы прочувствовать вкус.

Как уже упоминалось, розовое вино сочетается с любыми блюдами, но лучше всего его подавать к белому и красному мясу, рыбе, фруктам.

Если же по каким-то причинам употребление вина недопустимо, то ранее OBOZREVATEL.Smak писал, чем можно заменить вино при приготовлении пикантных соусов.

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