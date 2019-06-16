Как вкусно приготовить куриную грудку: рецепт от шеф-повара

Куриная грудка с папайей, огурцом и лапшой, - прекрасное освежающее блюдо, которым можно порадовать на ужин сразу всю семью.

Как его приготовить рассказал известный британский шеф-повар и кулинарный обозреватель Найджел Слэйтер, сообщает The Guardian.

Отмечается, что нужно пару килограмм вареной курицы, 300 г огурцов, 500 мл куриного бульона, 100 г лапши, 375 г папайи, 2 зеленых луковицы, 1 большой и мягкий острый перец, 8 редисок, пучки листьев мяты и кориандра.

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Для заправки взять сок двух лаймов, 40 мл оливкового масла, по 3 чайных ложки лаймового соуса и семян черного кунжута, 2 чайных ложки сахара.

Заправка готовится следующим образом: нужно смешать лаймовый сок, рыбный соус, сахар и масло, мешать венчиком или вилкой до растворения, добавить перца и семена черного кунжута.

Курицу нужно порезать на толстые ломтики, положить в заправку и оставить на 20 минут.

Отдельно положить в миску мелко порезанный зеленый лук, перец чили, огурцы, порезанные любым удобным образом (предлагают резать на "спички" по 5 см), тонко порезанную редиску, порезанные листья мяты и кориандра, аккуратно перемешать все это.

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Закипятить бульон, отварить в нем лапшу, добавить ее в заправку.

Очистить папайю от кожи, выбросить ядра, черные семена, нарезать толстыми ломтиками, добавить в миску с огурцом и луком.

Собрать все заготовленное вместе, выложить на тарелки и подать, - этого хватит, чтобы накормить 4-6 человек.

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