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Как умерить аппетит на карантине

3.2т
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Чтобы привести свой рацион в норму и перестать переедать, находясь на карантине в связи с коронавирусом, нужно соблюдать несколько важных условий.

Как умерить аппетит на карантине

Об этом в соцсети Facebook написала диетолог Наталья Мальцева.

По словам диетолога, для того, чтобы привести в норму свой рацион и свои пищевые привычки, необходимо соблюдать следующие правила:

убрать из зоны доступа все раздражители (печенье, пряники, шоколадки, сладости, жирности). Убрать подальше, повыше или не покупать;

убрать себя с кухни — найдите себе другое место работы или обитания;

пить воду с добавлением лимона, апельсина или грейпфрута — отбивает эмоциональный аппетит и тягу к сладкому быстро и полезно;

не сбивать режим, делать полноценные приемы пищи желательно в одно и то же время каждый день;

Как умерить аппетит на карантине

не забывать, что в рационе должны быть каждый день 2-3 фрукта, и 2-3 порции овощей;

не устраивайте чаепития, если знаете, что возьмёте пряников и печений. Налили чай, ушли от шкафа со сладким;

делайте зарядку и разминку — кровь разгоните;

ложитесь спать вовремя. По словам диетолога, чтобы гормоны сытости и голода нормально функционировали, засыпать нужно максимум не позже 23.00 Тогда контролировать порции и подъедания гораздо легче.

Как умерить аппетит на карантине

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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