Как умерить аппетит на карантине

Чтобы привести свой рацион в норму и перестать переедать, находясь на карантине в связи с коронавирусом, нужно соблюдать несколько важных условий.
Об этом в соцсети Facebook написала диетолог Наталья Мальцева.
По словам диетолога, для того, чтобы привести в норму свой рацион и свои пищевые привычки, необходимо соблюдать следующие правила:
убрать из зоны доступа все раздражители (печенье, пряники, шоколадки, сладости, жирности). Убрать подальше, повыше или не покупать;
убрать себя с кухни — найдите себе другое место работы или обитания;
пить воду с добавлением лимона, апельсина или грейпфрута — отбивает эмоциональный аппетит и тягу к сладкому быстро и полезно;
не сбивать режим, делать полноценные приемы пищи желательно в одно и то же время каждый день;
не забывать, что в рационе должны быть каждый день 2-3 фрукта, и 2-3 порции овощей;
не устраивайте чаепития, если знаете, что возьмёте пряников и печений. Налили чай, ушли от шкафа со сладким;
делайте зарядку и разминку — кровь разгоните;
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ложитесь спать вовремя. По словам диетолога, чтобы гормоны сытости и голода нормально функционировали, засыпать нужно максимум не позже 23.00 Тогда контролировать порции и подъедания гораздо легче.
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