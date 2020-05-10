Как уменьшить риск сердечных заболеваний, употребляя миндаль: выводы ученых

Миндаль обладает превосходными вкусовыми качествами и многочисленными полезными свойствами. Стоит отметить, что он помогает контролировать аппетит и уменьшает риск сердечных заболеваний.

Миндаль богат клетчаткой, белками, витаминами В и Е, полезными жирами, железом, кальцием и фосфором. Исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что люди, которые каждый день съедали горсть миндаля, замечали уменьшение чувства голода, сохраняя при этом свой вес.

Свойства и преимущества

Самый распространенный способ насладиться всеми преимуществами – это съесть горсть сырого миндаля с кожицей или включить его в салаты, смузи и десерты. Он подходит для всех, потому что содержит низкий гликемический индекс и разрешен людям с диабетом, сообщает lavanguardia.com.

Источник питания

Углеводы, которые содержатся в миндале, дают организму необходимую энергию, а железо помогает бороться с анемией.

Полезен для сердца

Различные исследования, в том числе работа доктора Хелен Гриффитс из Predimed, показали, что люди, которые часто едят миндаль (примерно пять раз в неделю) на 50 процентов уменьшают риск сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль укрепляет и защищает стенки артерий благодаря содержащимся в нем аминокислотам и омега-3 жирным кислотам.

Укрепляет зубы и кости

Учитывая высокое содержание фосфора и магния, миндаль помогает иметь крепкие зубы и кости. Также он заботится о мышцах, борется с беспокойством, раздражительностью и способствует хорошему отдыху, избегая бессонницы. Кроме того, благодаря высокому содержанию кальция миндаль предотвращает остеопороз.

Благоприятно влияет на работу мозга

Регулярное употребление миндаля поможет улучшить работу мозга, поддерживая его активным.

Улучшает иммунную систему

Цинк, содержащийся в миндале, улучшает работу иммунной системы, способствует росту и борется с усталостью. Витамин А выполняет те же функции, а также способствует детоксикации организма.

Борется со свободными радикалами

Селен и витамин Е борются со свободными радикалами и помогают предотвратить дегенеративные заболевания.

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