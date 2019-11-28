Как удивить гостей: рецепты лучших новогодних салатов

Праздничный стол на Новый год 2020 невозможно представить себе без салатов.

FoodOboz подобрал 6 удивительных рецептов, которые обязательно стоит взять на вооружение.

Оливье с лососем

Традиционным оливье с колбасой уже никого не удивишь, поэтому предлагаем сделать выбор в пользу лосося. Такой салат можно сделать порционным, тогда его аппетитный вид украсит любой стол. Вместо куриных яиц в рецепте – перепелиные. Как приготовить такое блюдо, читайте по ссылке.

Оливье с лососем

Салат с ананасом и копченой грудкой

Очень аппетитный, простой и оригинальный салат с копченым мясом, вкус которого оттеняет ананас. Рецепт ищите тут: Салат с ананасом и копченой грудкой.

Салат с ананасом и копченой грудкой

Салат с авокадо и помидорами без майонеза

Это диетическое блюдо, которое заправляется оливковым маслом и лимонным соком, по вкусу ничуть не уступает другим салатам. При этом такой салат выглядит очень красиво, и именно его разметают со стола первым. Рецепт салата с авокадо и помидорами читайте по этой ссылке.

Салат с авокадо и помидорами без майонеза

Салат "Шанхай"

Чудесное простое блюдо с оливками, мясом, кукурузой и грибочками! Как его приготовить,читайте тут: Рецепт салата "Шанхай".

Салат "Шанхай"

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Такой слоеный салат очень любят дети. В нем немного ингредиентов, но блюдо выходит необыкновенно вкусным. Рецепт салат с крабовыми палочками и сухариками ищите по этой ссылке.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Салат "Новогодний"

Ну и самый главный новогодний салат с одноименным названием. В нем много ингредиентов, готовится он чуть дольше остальных, но результат точно того стоит. Овощи, зелень, мясо, приправы и особая заправка делают такой салат главным блюдом праздничного стола. Его рецепт доступен тут: Салат "Новогодний".

Салат "Новогодний"

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