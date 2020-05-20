Как спасти жесткое мясо и сделать его мягким

Чтобы жесткое мясо стало мягким, его следует промыть, вытереть бумажными полотенцами и замариновать в вине, минеральной воде, пиве или рассоле.

Также можно использовать репчатый лук или горчицу. Предлагаем вам самые простые и доступные способы спасения жесткого продукта.

Репчатый лук

Репчатый лук нужно почистить и натереть на терке или измельчить в блендере. Перемешиваем нарезанное мясо с измельченным луком и оставляем на 3-4 часа при комнатной температуре. Количество лука и мяса должно быть примерно одинаковое, то есть на 1 килограмм мяса потребуется 1 килограмм лука.

Вино

Если вы замочите мясо на ночь в сухом вине, к утру оно станет гораздо нежнее и мягче.

Пиво

Если во время тушения мяса вы добавите в блюдо несколько бокалов пива, ваше мясо будет гораздо нежнее.

Рассол

Огуречный или капустный рассол поможет сделать жесткое мясо более мягким. Для этого мясо нужно будет нарезать на порционные куски, залить рассолом и убрать в холодильник на ночь. Однако, будьте осторожны и во время приготовления мяса не забудьте о том, что рассол был соленым, в противном случае вы можете переборщить с солью.

Минералка

Если вы зальете мясо минеральной водой с газом и оставите хотя бы на 3-4 часа, мясо будет гораздо мягче и вкуснее.

Горчица

Если вы купили слишком жесткое мясо, спасти ситуацию вам поможет обычная горчица. Достаточно будет нарезать мясо на порционные куски и добавить в миску с мясом несколько столовых ложек горчицы. Тщательно перемешиваем мясо с горчицей, добавляем несколько столовых ложек растительного масла и убираем миску с мясом в холодильник на 4-5 часов или на ночь. Горчица сделает мясо мягким.

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