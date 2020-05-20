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Как спасти жесткое мясо и сделать его мягким

1.8т
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Чтобы жесткое мясо стало мягким, его следует промыть, вытереть бумажными полотенцами и замариновать в вине, минеральной воде, пиве или рассоле.

Также можно использовать репчатый лук или горчицу. Предлагаем вам самые простые и доступные способы спасения жесткого продукта.

Как спасти жесткое мясо и сделать его мягким

Репчатый лук

Репчатый лук нужно почистить и натереть на терке или измельчить в блендере. Перемешиваем нарезанное мясо с измельченным луком и оставляем на 3-4 часа при комнатной температуре. Количество лука и мяса должно быть примерно одинаковое, то есть на 1 килограмм мяса потребуется 1 килограмм лука.

Вино

Если вы замочите мясо на ночь в сухом вине, к утру оно станет гораздо нежнее и мягче.

Пиво

Если во время тушения мяса вы добавите в блюдо несколько бокалов пива, ваше мясо будет гораздо нежнее.

Как спасти жесткое мясо и сделать его мягким

Рассол

Огуречный или капустный рассол поможет сделать жесткое мясо более мягким. Для этого мясо нужно будет нарезать на порционные куски, залить рассолом и убрать в холодильник на ночь. Однако, будьте осторожны и во время приготовления мяса не забудьте о том, что рассол был соленым, в противном случае вы можете переборщить с солью.

Минералка

Если вы зальете мясо минеральной водой с газом и оставите хотя бы на 3-4 часа, мясо будет гораздо мягче и вкуснее.

Горчица

Если вы купили слишком жесткое мясо, спасти ситуацию вам поможет обычная горчица. Достаточно будет нарезать мясо на порционные куски и добавить в миску с мясом несколько столовых ложек горчицы. Тщательно перемешиваем мясо с горчицей, добавляем несколько столовых ложек растительного масла и убираем миску с мясом в холодильник на 4-5 часов или на ночь. Горчица сделает мясо мягким.

Как спасти жесткое мясо и сделать его мягким

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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