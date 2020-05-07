Как спасти легкие от вируса? Медики назвали простой способ

Медики, занимающиеся борьбой с коронавирусом, назвали чай с куркумой домашним средством, который эффективно защищает легкие человека - орган, по которому вирус наносит главный удар.

Коронавирус провоцирует ухудшение течения сопутствующих недугов, провоцирует вирусную пневмонию и поражает легкие, пишет menslife.com.

mirzam.ru

Вещество куркумин в составе куркумы обладает эффективным противовоспалительным действием и чрезвычайно полезно при аллергической астме и онкологических заболеваниях легких. А еще эта специя предотвращает фиброз легких во время химиотерапии.

Кстати, приправлять куркумой можно не только чай, но и множество других блюд, которые вам нравятся.

Как сообщалOBOZREVATEL, диетологи определили 5 продуктов, которые способствуют нормализации сахара в крови, повышают иммунные силы и снижает вероятность заражения коронавирусом.

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