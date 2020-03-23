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Как составить меню на неделю в условиях карантина

1.6т
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Как правильно питаться в условиях карантина, действительно ли правильно подобранные продукты могут влиять на настроение и психологические состояние человека?

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Первое что нужно сделать в условиях карантина и вынужденной изоляции - это отказаться от сахара. Если вы не хотите набрать лишний вес в условиях ограниченной физической нагрузки - отказывайтесь от сахара.

Также нужно убрать быстрые углеводы. Ничего, кроме жировых запасов, сахар и быстрые углеводы в нынешней ситуации не дадут. Быстрые углеводы содержатся в манной крупе, в белом хлебе, в выпечке. Поэтому, если говорить о правильном питании в течение недели, первое что нужно сделать - убрать из рациона все сахаросодержащие продукты и продукты, содержащие быстрые углеводы.

Как составить меню на неделю в условиях карантина

Что касается круп, то гречку можно есть в течение всей недели, вреда от нее не будет. Также абсолютно спокойно можно есть рис, правда лучше, если это будет нешлифованный рис. Шлифованный рис - это быстрый углевод, и его в большом количестве я не рекомендовал бы употреблять.

По поводу макаронных изделий: я бы советовал употреблять только макароны из твердых сортов пшеницы. Обычные макароны будут откладываться на боках в виде лишних килограммов, тем более, если вы будете есть макароны в течение недели".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Рецепты Здоровье Питание Коронавирус
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