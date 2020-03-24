Карантин. Что должно быть в рационе каждого члена семьи

Как в условиях карантина правильно составить меню с учетом возрастных потребностей всех членов семьи?

Об этом и многом другом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-диетолог Сергей Антонюк.

При составлении меню на неделю нужно учитывать, что у каждого члена семьи свои потребности и свои возрастные особенности. У детей младшего возраста одни потребности в витаминах и питательных веществах, у школьников - другие. Также нужно понимать что у женщин и мужчин даже одной возрастной категории меню будет отличаться, так как мужской и женский организм требуют разное количество калорий для нормального функционирования.

Отдельная категория - люди пожилого возраста у которых ситуация осложняется высоким артериальным давлением, проблемами в работе сердечно-сосудистой системы и т.д. Правильное меню этих людей будет отличаться от меню всех членов семьи. Более того, если люди следят за своим здоровьем и здоровьем своих близких, у них будет отличаться не только меню на неделю, но и ежедневное меню.

Это в идеале. Но мы же прекрасно понимаем, что едва ли в семье будут готовить для каждого отдельно, поэтому я бы советовал по возможности хотя бы учитывать общие принципы.

Если у человека высокое артериальное давление, первое на что нужно обращать внимание - на количество соли. Норма потребления соли для взрослого человека - 4-6 грамм в день, т.е. не более одной чайной ложки в день с учетом всех продуктов, съеденных в течение дня. Если человек потребляет больше соли, то натрий будет попадать в стенки сосудов, они будут тянуть влагу и как результат набухать. В итоге будет подниматься артериальное давление. Увеличение количества соли в рационе питания приведет к отеку тканей и сгущению крови, что увеличит риски тромбоэмболий.

Если говорить о детях, которые сейчас сидят дома и зачастую кушают чаще и больше чем при обычном режиме жизни, в этом нет особой проблемы. Правда не стоит позволять детям зацикливаться на пище с быстрыми углеводами. Если ребенок хочет перекусывать - пусть перекусывает фруктами, но не бесконечными печеньками. Если при малоподвижном образе жизни ребенок будет есть печенье, бананы или финики - это будет плохо. Если же в весенний период ребенок будет кушать киви - это хорошо, так как 100 грамм киви - это суточная норма витамина С".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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