Как сэкономить время и деньги на кухне этим летом: лучшие блюда и рецепты

В жаркую летнюю погоду многие люди не хотят проводить время на кухне и готовить долгие блюда, предпочитая, например, просто разогреть пиццу. Однако есть способы для экономии время и денег.

Об этом сообщает The Sun.

Если вам нечем накормить оставшихся на ночь друзей, пицца станет самым быстрым и простым вариантом. Приготовление нескольких блюд поочередно занимает много времени и расхода электроэнергии, поэтому самый лучший выход – это приобрести специальную трехуровневую подставку для пиццы, позволяющую готовить три лепешки одновременно.

Для экономии времени и средств при приготовлении других блюд можно купить мини-измельчитель, с помощью которого следует перемалывать ингредиенты для котлет, размалывать свои смеси из специй или даже готовить домашнюю пасту.

Кроме того, вместо духовки рекомендуют пользоваться мультиваркой, потребляющей меньше электроэнергии. В мультиварку можно бросить овощи и мясо, приготовив из них вкусный суп.

Также рекомендуем вам ознакомиться с рецептом вкусных летних салатов из овощей, их приготовление не займет у вас много времени.

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