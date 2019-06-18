Как сделать домашний лимонад: рецепт с мятой, апельсином, имбирем и не только

В летнюю жару чрезвычайно актуальны прохладительные напитки, в частности, лимонады, которые можно приготовить, не выходя из дома.
Это будет намного полезнее, чем покупать напитки в магазинах, сообщает OBOZREVATEL.Smak.
Традиционно лимонад готовят на основе воды, лимонов и сахара, - по нашему рецепту приготовление занимает всего 10-15 минут, при этом, готовым продуктом можно угостить сразу 8 человек.
Невероятно популярен лимонад с мятой, который при правильном приготовлении по рецепту получается очень освежающим, вкусным и не горчит.
Для напитка можно использовать и другие цитрусовые, в частности, любят апельсиновый лимонад.
В сезон часто готовят и клубничный лимонад, - его любят как взрослые, так и дети, он готовится считанные минуты, но является вкусным и несет много пользы.
Сторонники здорового образа жизни и люди, которые следят за своей фигурой, готовят и огуречный лимонад. Если добавить в этот рецепт меньше сахара, то получится диетический, освежающий и полезный напиток.
Скоро в большом количестве появятся в продаже арбузы, в связи с чем можно будет начать готовить арбузный лимонад, - он очень ароматный, легкий, имеет сладко-кислую нотку.
Невероятным напитком является базиликовый лимонад. Он готовится без сахара, включает в себя множество питательных веществ и микроэлементов, полезен для организма и обладает весьма приятным вкусом.
Имбирный лимонад нужно готовить чуть дольше, чем другие виды, но он имеет очень насыщенный и яркий вкус, дает заряд свежести и бодрости.
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