Как приготовить вкусные каши: рецепты от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусных и нестандартных каш.

Об этом он написал в своем блоге в Instagram, рассказав о секретах приготовления. Он отметил, что обычное приготовление этого блюда со сливочным маслом является скучным, ведь существует масса вариантов и вкусов.

"Вам природа дала основу для творчества. Плотную, структурную, универсальную, готовую впитать в себя любую жидкость, а не только воду. Можете поступать так, как угодно вашему сердцу. Варить в чае, молоке, бульоне. Пропитывать соком. Добавлять ароматные травы, вяленые томаты, пармезан, фету, дорблю, оливки, специи, лимонный сок и цедру, мясо, морепродукты, овощи, фрукты свежие/вяленые, орехи. Весь мир у ваших ног, пользуйтесь этим и наслаждайтесь жизнью. А я вам помогу. Дам несколько примеров, а там уже экспериментируйте, как хотите", – рассказал Клопотенко.

Овсяная каша

Овсяная каша с банановыми чипсами и вяленой вишней klopotenko.com

"Начнем с овсянки. Сварите ее на молоке. Добавьте вишню (размороженную), мед и орехи. Или сварите на воде и ешьте с хрустящими банановыми чипсами и вяленой клюквой", – поделился кулинар.

Гречневая каша

Гречка в зеленом чае с томатом и колбасками klopotenko.com

"Тут экспериментировать можно бесконечно. Начать с банальных корицы/аниса/гвоздики/кардамона, а потом уйти во все тяжкие. Но прям маст – это сварить гречку в зеленом чае, добавить пряные колбаски, обжаренные томаты, натереть пармезан и не верить своему счастью. Или взять гречку (крупу) и залить на ночь томатным/вишневым/свекольным/яблочным соком, а утром миксануть с овощами и специями", – рассказал он.

Рисовая каша

"Варите его, как и гречку, в чае, пропитывайте бульоном и готовьте ризотто, добавляйте куркуму, изюм, мяту. Делайте все, что хотите", – добавил Клопотенко.

Перловая каша

Перловая каша с тыквой, орехами и сухофруктами klopotenko.com

"Крутая, когда слегка недоваренная, упругая. Вместе с запеченной тыквой, солью, изюмом, зёрнами фенхеля, лимонным соком и орехами. Или обжарьте, добавьте бульон, вино и пармезан. У вас получилось орзотто. Отлично с мидиями и сельдереем", – написал кулинар.

Кускус

Кускус с мидиями klopotenko.com

"Преимущество – время приготовления. 5 минут, и вы наслаждаетесь едой. Кускус крутой с руколой, мидиями и лимоном. С авокадо и томатом. С тыквой и оливками. Со всем", – отметил Клопотенко.

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