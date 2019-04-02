Как приготовить вкусные каши: рецепты от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептами вкусных и нестандартных каш.
Об этом он написал в своем блоге в Instagram, рассказав о секретах приготовления. Он отметил, что обычное приготовление этого блюда со сливочным маслом является скучным, ведь существует масса вариантов и вкусов.
"Вам природа дала основу для творчества. Плотную, структурную, универсальную, готовую впитать в себя любую жидкость, а не только воду. Можете поступать так, как угодно вашему сердцу. Варить в чае, молоке, бульоне. Пропитывать соком. Добавлять ароматные травы, вяленые томаты, пармезан, фету, дорблю, оливки, специи, лимонный сок и цедру, мясо, морепродукты, овощи, фрукты свежие/вяленые, орехи. Весь мир у ваших ног, пользуйтесь этим и наслаждайтесь жизнью. А я вам помогу. Дам несколько примеров, а там уже экспериментируйте, как хотите", – рассказал Клопотенко.
Овсяная каша
Овсяная каша с банановыми чипсами и вяленой вишней
klopotenko.com
"Начнем с овсянки. Сварите ее на молоке. Добавьте вишню (размороженную), мед и орехи. Или сварите на воде и ешьте с хрустящими банановыми чипсами и вяленой клюквой", – поделился кулинар.
Гречневая каша
Гречка в зеленом чае с томатом и колбасками
klopotenko.com
"Тут экспериментировать можно бесконечно. Начать с банальных корицы/аниса/гвоздики/кардамона, а потом уйти во все тяжкие. Но прям маст – это сварить гречку в зеленом чае, добавить пряные колбаски, обжаренные томаты, натереть пармезан и не верить своему счастью. Или взять гречку (крупу) и залить на ночь томатным/вишневым/свекольным/яблочным соком, а утром миксануть с овощами и специями", – рассказал он.
Рисовая каша
"Варите его, как и гречку, в чае, пропитывайте бульоном и готовьте ризотто, добавляйте куркуму, изюм, мяту. Делайте все, что хотите", – добавил Клопотенко.
Перловая каша
Перловая каша с тыквой, орехами и сухофруктами
klopotenko.com
"Крутая, когда слегка недоваренная, упругая. Вместе с запеченной тыквой, солью, изюмом, зёрнами фенхеля, лимонным соком и орехами. Или обжарьте, добавьте бульон, вино и пармезан. У вас получилось орзотто. Отлично с мидиями и сельдереем", – написал кулинар.
Кускус
Кускус с мидиями
klopotenko.com
"Преимущество – время приготовления. 5 минут, и вы наслаждаетесь едой. Кускус крутой с руколой, мидиями и лимоном. С авокадо и томатом. С тыквой и оливками. Со всем", – отметил Клопотенко.
Как готовить каши. Берёте любую крупу, заливаете водой, варите, добавляете сливочное масло, едите и удивляетесь, почему ваша жизнь такая скучная. ⠀ Вам природа дала основу для творчества. Плотную, структурную, универсальную, готовую впитать в себя любую жидкость, а не только воду. Можете поступать так, как угодно вашему сердцу. Варить в чае, молоке, бульоне. Пропитывать соком. Добавлять ароматные травы, вяленые томаты, пармезан, фету, дорблю, оливки, специи, лимонный сок и цедру, мясо, морепродукты, овощи, фрукты свежие/вяленые, орехи. Весь мир у ваших ног, пользуйтесь этим и наслаждайтесь жизнью. А я вам помогу. Дам несколько примеров, а там уже экспериментируйте как хотите. 1. Начнём с овсянки. Сварите её на молоке. Добавьте вишню (размороженную), мёд и орехи. Или сварите на воде и ешьте с хрустящими банановыми чипсами и вяленой клюквой. 2. Гречка. Тут экспериментировать можно бесконечно. Начать с банальных корицы/аниса/гвоздики/кардамона, а потом уйти во все тяжкие. Но прям маст - это сварить гречку в зеленом чае, добавить пряные колбаски, обжаренные томаты, натереть пармезан и не верить своему счастью. Или взять гречку (крупу) и залить на ночь томатным/вишневым/свекольным/яблочным соком, а утром миксануть с овощами и специями. 3. Рис. Варите его, как и гречку, в чае, пропитывайте бульоном и готовьте ризотто, добавляйте куркуму, изюм, мяту. Делайте все, что хотите. 4. Перловка. Крутая, когда слегка недоваренная, упругая. Вместе с запеченной тыквой, солью, изюмом, зёрнами фенхеля, лимонным соком и орехами. Или обжарьте, добавьте бульон, вино и пармезан. У вас получилось орзотто. Отлично с мидиями и сельдереем. 5. Кускус. Преимущество - время приготовления. 5 минут, и вы наслаждаетесь едой. Кускус крутой с руколой, мидиями и лимоном. С авокадо и томатом. С тыквой и оливками. Со всем. ⠀ Я мог бы рассказывать вам о кашах невыносимо долго, но кажется, пора остановиться. А то вы устанете читать. Если хочется продолжения, то просто заходите на klopotenko.com, в поисковой строке сайта пишете название любой каши, находите миллион рецептов и чувствуете себя счастливыми. Те варианты приготовления каш, о которых я только что упомянул, также есть у меня на сайте.
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